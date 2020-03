VIDEO | Sujeto capturado en paso fronterizo, pide perdón y aclara que no es el paciente con COVID-19: “No tengo síntomas del virus” - Diario Digital Cronio de El Salvador

A través de las redes sociales ha comenzado a circular un video en el cual, el sujeto capturado por ingresar al país por un punto ciego, aclara que él, no es el paciente diagnosticado con Coronavirus.

Según manifiesta, él junto a otras personas, se encuentra aislado en un hotel que funciona como albergue, mientras guarda la respectiva cuarentena para descartar que sea portador del COVID-19.

El hombre cuya identidad todavía se desconoce, también reconoce que cometió un error al ingresar al país de manera irregular; sin embargo, pide a los salvadoreños que no lo juzguen. “Les pido en el amor de Dios que no me juzguen”.

La persona que pasó al país por un punto ciego, pide "perdón a todos los salvadoreños y a todos los de Guatemala". pic.twitter.com/g7nUeqac5z — Coronavirus (@Covid19Charly) March 20, 2020

Días atrás el mismo sujeto apareció en otro video en el cual parecía jactarse por haber cruzado la frontera a través de un punto ciego, burlando los controles sanitarios de las autoridades.

Sin embargo, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), lo capturaron y enviaron hacia la Frontera San Cristóbal, departamento de Santa Ana donde se confirmó que no realizó su control migratorio.

En el primer video que compartió en las redes sociales, el hombre presumía que la situación estaba bien, “todo está nítido, el mercado está abierto, todo está bien, eso del coronavirus es carreta de la gente”, expresó en ese momento.