VIDEO: Actriz salvadoreña protagoniza la serie de Paramount Network, «Coyote» - Diario Digital Cronio de El Salvador

He escrito tantas veces esto, porque no sé cómo se da una noticia como esta. Pero, oficialmente, ¡Soy parte de esta gran serie de @paramountnetwork y #Sony :Coyote! ¿Cómo se digiere esto? ¡Empecé a trabajar con personas que veía en la tele!Todavía me suena irreal decir que estoy ahí, después de varios días. Y cada vez estoy más agradecida por la gente con quien comparto en set, por estar cumpliendo uno de mis más grandes sueños, por tener esta oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Gracias @juan.pablo.rincon por permitir que El Salvador pudiera audicionar, gracias @paolagutierreztalentmanager por aventurarte a buscar en mi país, gracias @vanesatomasino por ser guía y luz en todo este proceso. @saselsalvador @sivaractors Y claro que gracias a mi familia que desde siempre ha estado ahí para ser pilar y fuente de apoyo 🥺. Rodri, mis amigas y amigos que de una u otra forma han estado para mí en estos momentos de transición y siempre. @meeschmac @ninjahlopes , David Graziano,Joe Lazarov, you guys are such amazing people! Thank you for watching me walk my first baby steps on set with such support and humanity! And of course I have to thank my dear @michaelchiklis ! You truly are a man full of kindness, love, and humbleness. Thank you for teaching me about life and the world around us! @adytapaz @kristyanferrer1 @juanpabloraba @octaviopisano @juliocedillo @cyncityforever @george.pullar @caralysanchez maravilla ha sido conocerles y estar compartiendo con uds.