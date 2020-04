“Vamos a prohibir el acceso de personas a pie, no van a poder salir ni entrar a Ilopango”, ha dicho alcalde Adán Perdomo - Diario Digital Cronio de El Salvador

En medio de la pandemia por el coronavirus, el comisionado Presidencial para Proyectos de Juventud, Salvador Alas se ha convertido en trending topic el hashtag #CholyRenuncia, como se le conoce también a Alas por el personaje que interpretaba en radio.

Ante ello, Alas salió al paso de las críticas que ha recibido en redes sociales por la labor que desempeña en el Gobierno.

Alas, ha sido objeto de cuestionamientos por el salario que supuestamente recibe por el cargo que desempeña.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el comisionado Presidencial para Proyectos de Juventud destacó parte del trabajo que ha realizado a en estos 10 meses de Gobierno.

El funcionario señala que ha trabajado en cinco proyectos estratégicos: Atención Psicológica Juvenil, Bienestar Animal, Empléate Joven, Plan Nacional de Desarrollo Deportivo y Centros de Desarrollo Tecnológico para el Talento Joven.

“Luego que el presidente nos delegará la tarea de buscar talentos jóvenes por todo el país fue entonces cuando me vieron en las comunidades barrios y colonias estigmatizadas por la violencia ahí me encontré a oyentes del programa, conocidos y amigos. Meses después, nuevamente el presidente Bukele no delega centrarnos principalmente en becas y empleo para nuestra juventud nos enfocamos entonces como Becas 2020 y Empleo Juvenil”, reza parte del comunicado.

Sin embargo, señaló que por la emergencia del coronavirus se vieron obligados a parar los proyectos que tenían programados.

Además, aprovechó en el comunicado para dejar a un mensaje a sus detractores.

«Los que me conocen saben que he vivido con crítica toda la vida. Por décadas me dediqué al entretenimiento en radio y tv y sería fácil regresar y volver a tomas las gerencias de las radios y volver a gozar de todos sus beneficios que, créanme, son más que en gobierno», manifestó.

En la parte final, funcionario reveló que no va a dejar el cargo que el presidente Nayib Bukele le ha encomendado.

“No dejé 30 años de carrera para venir a colgar los guantes en medio de la emergencia”, concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook