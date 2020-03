TODAS CON RESULTADO NEGATIVO: 4 casos sospechosos en El Salvador dan negativo en prueba de COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

Cuatros casos sospechosos de coronavirus COVID-19 en El Salvador dieron negativos tras realizar las pruebas para detectar la enfermedad, anunció el presidente de la República Nayib Bukele, esta noche de martes.

El mandatario dijo durante el día que le estaba realizando las pruebas a las cuatro personas y que durante la noche informaría sobre los resultados, mismo que dieron negativos. Además, mismo diagnóstico tuvieron otras 23 pruebas en pacientes de riesgo.

“Acabo de recibir las pruebas de los cuatro pacientes sospechosos de COVID-19 y 23 pruebas de pacientes que estuvieron en riesgo de contagio: todas con resultado negativo”, aseveró el mandatario.

No obstante, le recordó a la población que esto no quiere decir que no haya casos en el país, pues lo más probable es que si los hay pero en las pruebas aún no han sido detectados.

“Recuerden que eso no quiere decir que no hayan casos, de hecho es muy probable que si los hayan, pero aún no hemos detectado ninguno. He ordenado duplicar las pruebas diarias. Encontrar los casos temprano es importante”, agregó Bukele en su publicación en Twitter.

De igual manera, dijo a todos los ciudadanos que sigan acatando las medidas preventivas y mientras no sea necesario, “no salgan de casa”.

Tendremos los resultados de las pruebas a las 10pm. — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2020