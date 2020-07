VIDEOS | Mujer que se subió a la capota de taxi explica que su esposo la engañaba y que le envió videos sexuales

La tarde de este miércoles se virilizó un video en el mostraba el momento exacto en el que una mujer enfurecida encima de la capota de un taxi golpeaba el parabrisas, en el centro en San Miguel.

En el video se observaba como el conductor iba circulando lentamente por varias cuadras; mientras que, ella le gritaba y golpeaba con la mano el parabrisas.

Momentos más tarde, Ana. M. detalló los motivos por los cuales buscó atacar a María A. quien asegura “es la amante de su pareja”.

Según Ana, la mujer con la que la engaña su compañero de vida le había enviado fotos en las que sale besándose y hasta teniendo relaciones sexuales.

“Tengo fotos en las que ella me ha mandado cuando está en el acto sexual con este hombre”, señala la agresora en una publicación realizada en sus redes sociales.

“Viví tu amorío con mi esposo que a mi no me interesa y no me hagas participe de sus cochinadas por que eso a mi no me interesa esto”, agregó Ana.

La mujer señala que su reacción se produjo por “la falta de respeto que has tenido con mis hijas de mandarles tus cochinadas con este hombre”.

“Si van a andar con hombres casados no molesten a las esposas porque le pueden pasar esto y más”, advirtió la mujer que dice gozar la fama ganada esta tarde.

“No tengo de que avergonzarme, simplemente siempre hay una gota que derrama el vaso y siempre pensé que seria famosa, pero nunca hubiera imaginado que así”, remarcó Ana.

#VIDEO DE CUANDO COMENZÓ EL PLEITO DE LA ESPOSA, LA AMANTE Y EL TAXISTA Momento exacto cuando una mujer se da cuenta… Posted by TRV El Salvador on Wednesday, 29 July 2020