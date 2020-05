VIDEO | Empleada de supermercado le niega el ingreso a un agente policial a la sucursal - Diario Digital Cronio de El Salvador

En redes sociales circula un video de una empleada que no dejó ingresar a un policía a una sucursal de Súper Selectos.

Se desconoce cuál es la sucursal del supermercado y cuándo fue filmado el video.

En la grabación se aprecia a un policía queriendo ingresar al supermercado a comprar; sin embargo, la empleada le da explicaciones del porqué no puedo hacerlo.

El hecho generó reacciones de algunos usuarios en redes sociales:

“Fuera un marero hasta descuento le hacen”, dijo un usuario en Twitter.

“Ya salen diciendo que la ley es la ley… quiere decir que si alguien sale por una emergencia el día que no le corresponde y tiene un accidente los de la ambulancia le verán la terminación del DUI y le dirán que no lo pueden atender porque no le toca salir. QEPD”

“Su jefe ha puesto la ley de solo con DUI”, expresó otro ciudadano.

Grupo Callejas Dueños de Super Selectos se sabe que abastecen las necesidades de la población pero nada es gratis y supervise a sus gerentes ya que a algunos agentes policiales y militares les están negando el acceso hagamos a un lado lo político arenero y trabajemos pic.twitter.com/gFwyyTjmKd — maximo gladiador sv (@MAXGLADSV) May 9, 2020

