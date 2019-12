VIDEO: Captan a dos personas sobre el capó de un taxi para que el conductor no escapara luego que ocasionara percance vial en Usulután - Diario Digital Cronio de El Salvador

En las redes sociales ha comenzado a circular un video donde se observa a un taxi transportando a dos personas sobre la unidad; esto habría sucedido este jueves, en la carretera Bypass, en la jurisdicción del municipio de Ereguayquín del departamento de Usulután.

En el video, que dura poco más de 30 segundos, se aprecia como el vehículo circula a gran velocidad sobre la carretera, sin importar la vida de las personas que se encuentran agarradas sobre el capó.

De acuerdo con los primeros informes, el taxista habría participado, minutos antes, en un accidente de tránsito, y para que no escapara, las víctimas se subieron sobre la unidad; no obstante, al conductor eso no le importó y arrancó a toda velocidad.

De momento, se desconoce qué pasó con el taxista tras el increíble percance y si las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) lo están investigando.