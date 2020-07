VERSIÓN | ANA, la mujer que descubrió a su marido taxista con su amante en San Miguel, cuenta toda su verdad

Tras hacerse viral en redes social, Ana Maldonado, quien el miércoles descubrió a su marido con su presunta amante en las calles del departamento de San Miguel, y por montarse a la capota de su taxi, ella misma decidió contar toda la verdad de los hechos.

La mujer, quien ha sido toda una tendencia en las últimas horas, publicó en su cuenta oficial de Facebook su versión de lo acontecido, luego de viajar por varios minutos sujetada del vehículo, sin importarle su integridad física.

“Si van andar con hombres casados, no molesten a las esposas, porque les puede pasar esto”, de esta manera inició contando su verdad.

Según la mujer, la reacción que tuvo no fue por un ataque de celos como se ha manejado en las redes sociales, más bien, se trató de una forma poco usual de exigir respeto hacia su persona y sus hijas por parte de los infieles.

Y es que la indignada mujer cuenta que ya no le interesa recuperar a su marido, es más, le dedica estas palabras a la amante de su hombre: “Viví tu amorío con mi esposo, que a mí ya no me interesa”.

Ana comenta que lo que realmente la enfurece, es que el nuevo amor de su marido, le ha enviado fotos y videos de ellos teniendo relaciones sexuales, pero no solo eso, la dama ha llegado al punto de enviarles esas mismas imágenes a sus hijas, lo cual es la gota que derramo el vaso.

#CRONIO #NACIONALES #SUCESOS #CRONIO #NACIONALES #SUCESOSUn video que circula en redes sociales muestra el momento en el que una mujer enfurecida encima de la capota de un taxi golpea el parabrisas, en el centro en San Miguel.En el video se muestra como el conductor va circulando lentamente por varias cuadras; mientras que, ella le gritaba y golpeaba con la mano el parabrisas.Hasta el momento se desconoce porqué la mujer iba de esa manera sobre el taxi, pero la persona que grabó esta peculiar escena decía que posiblemente sería por celos y que al parecer el taxista llevaba otra mujer dentro del carro.¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios! Posted by Diario Digital Cronio on Wednesday, 29 July 2020

“No me hagas participe de sus cochinadas (…) esto fue por la falta de respeto que has tenido con mis hijas, de mandarles tus cochinadas con ese hombre” refuta Ana.

Además, la mujer asegura que no hace públicas las imágenes por respeto, pero si los hostigamientos no paran, no dudará compartir el material que tiene en su poder.

Finalmente, la fémina deja en claro que no se avergüenza de lo sucedido el día miércoles, cuando fue grabada y viralizado por colgarse del taxi que conducía su marido. De hecho, asegura que si a alguien le interesa conocer de su caso, está dispuesta a contar más detalles.