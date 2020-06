Testimonio de médico en primera línea contra el COVID-19: “Lamento comunicarle que su padre murió esta madrugada… Gritos al fondo!”

En redes sociales ha circulado en las últimas horas, el testimonio de un médico salvadoreño y de nombre Manuel Mazariego, quien describe de viva voz lo extenuante, las horas de desvelo, el sacrificio por no poder abrazar a su pequeño hijo pero, sobre todo, ver de primera mano y sentir el dolor de perder a sus pacientes y comunicarles a los familiares sus muertes por covid-19.

El labora en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Amatepec. Su esposa también es médico en el hospital General del ISSS, ambos lamentan no poder estar con su hijo debido a las largas jornadas de trabajo, conformándose solo con un saludo de su pequeño por videollamadas, sin tener un abrazo desde que inició la pandemia, pero cumpliendo con su rol de médicos y brindado la asistencia médica a los pacientes con coronavirus.

Acá el testimonio de viva voz del Doctor Manuel Mazariego.

“Me han dicho triste, colérico, cansado…Dr. Se siente bien?? R/ si sí, son los lentes que entristecen mis ojos, es el traje, tengo mucho calor. La verdad, el corazón se hace piedra y la mente y rutina lo protegen a uno, haciéndolo frío y parco, aunque después se cae en la cuenta de la situación y brotan las lágrimas.

Este día ha sido extenuante, mi compañera lloró, impotente por dos fallecidos a la misma hora, incluyendo un colega, quizás ya jubilado! Con hijos y nietos que hoy le lloran y extrañan.

Dra.! Tranquila, hicimos lo que pudimos!…pero doctor, no puede ser!… Silencio.

Hace una semana recibí la llamada de un hijo, preguntándome sobre los últimos momentos de la vida de su padre, solo pude compartirle unas fotos del señor, a lo mejor pequeñas para mí, pero un tesoro enorme para él, no hubo tiempo para profundizar, el paciente murió después de batallar por 3 semanas contra el virus ” se cumplió protocolo” que en éste, como en muchos casos no fue efectivo.

Call Center Amatepec.

Dr. Quiero saber el estado de mi paciente? Sr. :Lamento comunicarle que su padre murió esta madrugada… Gritos al fondo! (estaba en altavoz) … Dr. , puedo verlo? No! ¡El protocolo no lo permite! Le comunicaré a trabajo social para que haga las preguntas sobre los trámites.

Lo mejor es prevenir el contagio! Cuídense mucho”.

PD: No se enojen, si no les contesto! No tengo teléfono en las áreas contaminadas!

TESTIMONIO DE UN MÉDICO EN PRIMERA LINEA, No es de España ,u otro pais es un Orgullo para El salvador…..El es… Posted by Profesionales De Enfermeria De El Salvador.- on Sunday, June 21, 2020

Crédito: Tomado de Profesionales De Enfermería De El Salvador.