Sujeto hurta la imagen del "Niño Dios" en la iglesia El Rosario y todo queda captado en video - Diario Digital Cronio de El Salvador

Esta madrugada de domingo, Bomberos de El Salvador atendieron un incendio de grandes proporciones que se registró en el departamento de San Miguel.

De acuerdo con el reporte, el fuego se generó al interior de un local que era utilizado como ferretería sobre la avenida José Simeón Cañas del barrio Concepción.

La intensidad de las llamas provocó que el techo de la estructura colapsara por completo y amenazaba con expandirse a otros locales de la zona.

Parte del trabajo consistió en resguardar una venta y reparación de motocicletas contigua a la ferretería, las labores evitaron que se propagara y lo afectara. pic.twitter.com/bfry4xS7rX — Bomberos El Salvador (@BomberosSV) January 5, 2020

Sin embargo, la oportuna reacción de los rescatistas permitió que el siniestro fuera controlado; para ello, fue necesaria la intervención de al menos 15 elementos de bomberos, 4 motobombas y una cisterna.

En San Miguel, hacemos labores defensivas, ya que el incendio en la ferretería amenaza con propagarse a una venta y reparación de motocicletas. pic.twitter.com/WHLXTpDc07 — Bomberos El Salvador (@BomberosSV) January 5, 2020

Por el momento no se ha establecido las causas exactas que habrían originado el incendio; no obstante, los bomberos no reportan personas lesionadas o intoxicadas por la inhalación de humo.

Después de 9 horas de trabajo, continuamos las labores de liquidación en la ferretería Zamorano, de San Miguel. pic.twitter.com/edm0ANcGBw — Bomberos El Salvador (@BomberosSV) January 5, 2020