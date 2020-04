Sorprenden a mujer embarazada en estado de ebriedad dormida, en el parque Libertad - Diario Digital Cronio de El Salvador

Cuerpo de Camilleros Voluntarios de El salvador atendió a una mujer embarazada, quien fue encontrada dormida bajo los efectos de bebidas embriagantes, en las cercanías del parque Libertad, del Centro Histórico de San Salvador.

La mujer con ocho meses de embarazo, se hacía acompañar de otro sujeto que al parecer fue su compañero de parranda y tras el excesivo consumo de bebidas no pudieron llegar hasta la casa.

Los Camilleros auxiliaron a la mujer que se encontraba tirada en uno de los pasillos aledaños al parque en horas del mediodía de este viernes.

Afortunadamente, la mujer fue estabilizada en la zona en la que fue encontrada, los expertos le tomaron la presión y posteriormente esta sería llevada hasta su casa.

Camilleros Voluntarios, hicieron la recomendación a las personas a no salir de sus casas, no violar la cuarentena domiciliar obligatoria y sobre todo no tomar alcohol si se está en estado de embarazo.

