Políticos externan pésame por fallecimiento de Gloria Elizabeth Gómez, ex diputada de GANA - Diario Digital Cronio de El Salvador

La noche del miércoles fue confirmado el deceso de quien en vida fuera Gloria Elizabeth Gómez, ex diputada de GANA por el departamento de San Miguel y ex esposa del ex alcalde de San Miguel, Will Salgado.

El Secretario General de GANA, Nelson Guardado, publicó “mi profundo pesar por el fallecimiento de quien en vida fuera Gloria Elizabeth Gómez, Ex-Diputada de GANA por el departamento de San Miguel”.

Mi profundo pesar por el fallecimiento de quien en vida fuera la Lic. Gloria Elizabeth Gomez, Ex-Diputada de @GANAOFICIAL por #SanMiguel.



Mi más sentido pésame a su hijo, Diputado del @PARLACEN, @WSalgadoJr_GANA; a su hija, la Diputada @KYSSALGADO, y a su apreciable familia. pic.twitter.com/szB3B6glfI — Dr. Nelson Guardado (@Dr_Guardado) April 30, 2020

De igual manera, Guadalupe Vásquez, jefe del grupo parlamentario de GANA, externó su pésame “Mi más sentido pésame a la familia de la exdiputada Gloria Gómez. Que Dios les conceda fortaleza para sobrellevar este momento tan difícil”, indicó.

Mi más sentido pésame a la familia de la exdiputada Gloria Gómez. Que Dios les conceda fortaleza para sobrellevar este momento tan difícil. pic.twitter.com/QfmlwNCom9 — Guadalupe Antonio Vásquez (@GuadalupeVOfic) April 30, 2020

El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, expresó sus condolencias a la apesarada familia Salgado “no existen ideologías políticas cuando debemos ser empáticos con el dolor ajeno. Mi más sentido pésame a la familia Salgado Gómez, por la pérdida de la Señora Gloria Elizabeth Gómez, ex esposa de Will Salgado”.

No existen ideologías políticas cuando debemos ser empáticos con el dolor ajeno.

Mi más sentido pésame a la familia Salgado Gómez, por la pérdida de la Sra. Gloria Elizabeth Gómez, ex esposa de @WILLSALGADO — Miguel Pereira (@Miguelpereirasv) April 30, 2020

A finales de 2017, la ex diputada fue hospitalizada debido a la esclerosis amiotrófica lateral, que se fue agravando con los años, aseguró una fuente cercana a la familia, y que le imposibilitó postularse a una candidatura en el partido celeste.

Will Salgado, exalcalde de San Miguel, lamentó también el fallecimiento de su exesposa a través de su programa “Hablemos Claro”.

Salgado junto a sus hijos dieron el último adiós esta mañana de jueves a quien en vida fuera Gloria Elizabeth Gómez. Descanse en Paz.

Hoy por la mañana despedimos con mis hijos a Glorita, que Dios la reciba en el cielo pic.twitter.com/6jqrHO82Wm — Will Salgado (@WILLSALGADO) April 30, 2020

