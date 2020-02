PNC recupera vehículo robado con la intervención de sistema de videovigilancia - Diario Digital Cronio de El Salvador

En menos de 24 horas la policía nacional civil reporta un segundo homicidio en el municipio de San Miguel.

Este lamentable hecho tuvo lugar esta tarde en el caserío marañonera, del cantón El amate, según información preliminar la víctima es de sexo masculino, quien no fue identificada por las autoridades, pues en el lugar de la escena no se encontró documentación alguna, tampoco por lo residente por lo que se presume no es del sector.

El ahora occiso vestía un pantalón jeans color azul y camiseta color gris.

En la escena se conoció que habría sido atacado con arma de fuego pues se encontraron casquillos de proyectil 9 mm .

Las autoridades policiales no brindaron mayor información del homicidio.