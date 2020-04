Mensaje de evangélicos a las personas: “Dios te ama. No orinar” - Diario Digital Cronio de El Salvador

Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña acudieron esta tarde a la carretera al Boquerón, en el sector de Santa Tecla, La Libertad, donde un pick up volcó y cayó a un barranco.

De acuerdo a los reportes, se trabajó en atender a las víctimas lesionadas de dicho percance, el cual tuvo lugar en el kilómetro 16.

De momento no se ha establecido cuál fue la causa del percance, aunque no se descarta que fuera la excesiva velocidad con la que circulaba el conductor, el cual habría perdido el control del vehículo.

Las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar, debido a que no presentaban daños de gravedad. No se ha establecido cuantas personas viajaban en el pick up.

Ya se ha coordinado con la Policía Nacional Civil para gestionar una grúa y sacar dicho vehículo del sector barrancoso.

