Ingeniera industrial desaparecida es localizada con vida en el Centro Histórico de San Salvador con - Diario Digital Cronio de El Salvador

Familiares de la ingeniera industrial desaparecida, Carmen Elena González, informaron que ella fue encontrada con vida la tarde del pasado lunes en las cercanías de un puesto policial en el Centro Histórico de San Salvador.

Uno de los parientes y explicó que González, de 41 años, desapareció el 2 de febrero en las cercanías del estadio Cuscatlán cuando se disponía abordar un bus de la ruta 5.

La fuente dijo que que la profesional tuvo problemas al ingerir un exceso de medicamentos y eso le afectó para ya no poder asistir al cumpleaños 90 de su abuelo en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, donde se reuniría con toda la familia.

No obstante, no fueron proporcionados detalles del caso, como por ejemplo, en qué lugar permaneció la profesional todo este tiempo, pues al no llegar a su casa fue reportada como desaparecida a las autoridades.

Ese día, González no regresó y no la pudieron contactar porque dejó el celular en su casa, razón por la cual su desaparición mantuvo más preocupados a su familiares.

El caso de la ingeniera fue dado a conocer en redes sociales, con la esperanza que se obtuviera información de su paradero.

Pero hasta la tarde del lunes cuando las autoridades informaron a sus parientes que había sido encontrada.

Graduada de la UCA hace 10 años

González se graduó hace diez años de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

Pese a que no estaba laborando, se mantenía en constante aprendizaje y capacitaciones; a veces trabaja de manera temporal brindando consultorías.

“Ella toma medicamentos para poder dormir debido al estrés que le origina el hecho de no tener un trabajo; sin embargo, no padece de otra enfermedad”, aseguró un familiar a este medio.

¿Qué hace de Carmen una mujer especial?

Quienes la conocen la describieron como una persona dinámica que en todo momento apoyaba a sus parientes; uno de sus objetivos de ella era seguir administrando el negocio familiar.

Su desaparición generó mucha preocupación entre sus parientes, mismos que al enterarse que se encuentra bien dieron gracias a Dios.

Por: El Salvador Times.

Lea Nota Original Acá.