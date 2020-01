Hombre muere al ser arrollado cuando intentaba cruzar la carretera Troncal del Norte - Diario Digital Cronio de El Salvador

Una llamada al Sistema de Emergencia 911 alertó a las autoridades la noche del miércoles 29 de enero, reportaban a dos hombres asesinados al interior de la hacienda San Isidro ubicada en el cantón El Cimarrón, en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad.



Los agentes se dirigieron al lugar a verificar hasta confirmar que se trataba de un doble homicidio. Los fallecidos fueron identificados como Gilberto Antonio Anaya Guzmán, de 30 años de edad, y Eduardo Cortéz Peña, de 19. Uno de ellos deja una hija en la orfandad.

Según sus familiares, ambas víctimas tenían un día de haber desaparecido, ya que el martes salieron a recoger leña y ya no regresaron, y ahora no encuentra explicación a los hechos.

“Dijo que iba a salir a bañarse al río pero ya no regresó”… “Me llamó preguntándome dónde estaba, yo le dije que donde el abuelo, entonces me dijo que cuidara al abuelo… que lo cuidara porque él ya no lo iba a volver a ver”, declararon sus familiares.

Los cadáveres presentaban golpes y diversos impactos de bala, dijeron las autoridades.

A pesar que la zona era de difícil acceso, autoridades revelaron que entre la evidencia que pudieron recopilar están casquillos de un arma de fuego y un corvo.

Hasta el momento no hay un móvil claro sobre este doble crimen pero las autoridades aseguraron que ya investigan el caso y recopilan pistas que ayuden a dar con los responsables.