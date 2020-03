Héroes anónimos de la pandemia en El Salvador - Diario Digital Cronio de El Salvador

Un grupo de vendedores descontentos por no haber retirado los 300 dólares de ayuda económica que ofreció el presidente, Nayib Bukele Ortez, este día se manifestaron e intentaron ingresar a un supermercado ubicado sobre la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, aparentemente para saquear productos de primera necesidad.

Entre las amenazas mostraban su descontento luego de que cerraran los CENADE por orden del presidente, Nayib Bukele, y por no aparecer en el sistema como beneficiarios de los $300 que dará el Gobierno a los afectados por el COVID-19.

En un vídeo se observa como el sujeto amenaza a las autoridades, que no recibir el dinero iban a tomar la medida de saquear los supermercados para obtener alimento, ya que debido a que no han laborado, no cuentan con los recursos necesarios para abastecerse de comida.

nota #UltimosMinutos Personas amenazan en saquear Super Mercados "Más de alguno vamos a saquear (supermercado)", advierte vendedor informal en el centro de San Salvador Posted by TVC Network on Monday, 30 March 2020

Ante la situación, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a dos de los supuestos vendedores que amenazaban con saquear los supermercados.

Tras ser arrestados por las autoridades, ambos fueron llevados a la delegación del Centro de San Salvador, ubicada cerca del parque San José.

Más temprano un intento de saqueo se registró en un supermercado de la zona. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) custodiaron el lugar.

Un pequeño grupo intenta llamar a la gente para que saqueen un súper mercado sobre la Rubén Dario.



Necesidad hay, y mucha, agitadores también, gracias a la @PNCSV y que la gran mayoría no atendió el llamado de estos agitadores, no pasó a más. pic.twitter.com/UNafn2STye — Jose Valdez (@JoseValdezSV) March 30, 2020

Comparte esto: Twitter

Facebook