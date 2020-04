FOTOS: Ante crisis económica padre manda a su hijo de 10 años a vender refrescos en cuarentena, afortunadamente policías lo envían de regreso a casa - Diario Digital Cronio de El Salvador

El pugilista Alexis “Payasito” Navidad falleció el domingo pasado tras ser atacado a balazos en las cercanías del bulevar Venezuela, en San Salvador, cuando salió de su casa para ir a la tienda, informó el presidente de la Federación Salvadoreña de Boxeo (FESALBOX), Gerson Linares.

“El Payasito” era hijo de Wilfredo “Payaso” Navidad, exboxeador y ahora entrenador de selecciones mayores, juveniles e infantiles; quien asegura la muerte de Alexis, fue a causa de un tiroteo donde también salieron lesionadas otras dos personas.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguran que Wilfredo Alexis Navidad Morales, de 22 años, quien era conocido como «payasito» en el ámbito del boxeo, fue amenazado por supuestos pandilleros, sin embargo, sus familiares negaron que el joven hubiera recibido amenazas. «Se llevaba bien con todos, todo le daba risa, incluso cuando alguien lo insultaba. Nunca recibió amenazas», dijo Wilfredo, padre y entrenador de la víctima.

Alexis, quien pertenecía a la selección nacional de boxeo, practicaba ese deporte desde los 12 años . Lo siguió haciendo incluso durante la cuarentena por el nuevo coronavirus. La familia explicó que su otro pasatiempo era jugar fútbol, pero que en realidad su sueño era salir siempre victorioso de una pelea.

«Nuestro sueño era a nivel internacional, representar al país, más que venían en 2021 los Juegos Centroamericanos», explicó el padre del joven.

Sin embargo, Alexis también trabajaba en el área de enderezado y pintura de carros, pues debía mantener a su hijo de cuatro meses. Familiares, además, detallaron que el joven boxeador planeaba casarse con la madre de su hijo, aunque «no tenían fecha, pero sí planes».

Wilfredo aseguró sentirse orgulloso de su hijo, quien a su corta edad era un boxeador élite: «Todo mundo me decía que él tenía un gran talento y que iba a llegar a ser grande, pero me le truncaron la vida, su carrera».

Los familiares no saben mucho sobre el crimen. Dicen que recibió varios disparos en la espalda, a escasos metros de la tienda. Las autoridades les dijeron que los supuestos responsables están detenidos, sin embargo, les advirtieron que si no hay testigos no les pueden acusar.

Alexis “Payasito” Navidad era un boxeador talentoso y con gran futuro. En noviembre de 2017 había debutado en #Boxeo profesional en una gran pelea en contra de Galeano. Payasito logró la victoria por decisión unánime Descansa en Paz Campeón cc @indeselsalvador @ybukele pic.twitter.com/b1B5YJs7PN — ASABOX (@asabox503) April 6, 2020

