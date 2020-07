FOTO: IMAGEN FUERTE+18 Encuentran cadáver en descomposición de niño reportado como desaparecido, frente al autódromo El Jabalí

La delegación de la Policía Nacional Civil de Quezaltepeque confirmó el hallazgo de un pequeño cuerpo en estado de descomposición, en horas del mediodía, en el sector conocido como Las Lavas, en las cercanías del autódromo El Jabalí, y tal como se sospechaba, pertenece al menor Erick García, quien fue reportado como desaparecido por su familia el pasado sábado.

El cuerpo fue localizado en un terreno de piedra volcánica, a unos 50 metros de la zona en donde la familia de Erick asegura que se realizó la búsqueda sobre la desaparición del menor.

La noticia fue confirmada por el Fiscal General de la República, Raúl Melara, a través de su cuenta de Twitter; luego que inspectores realizaron las debidas entrevistas, como parte del proceso de investigación de la desaparición del niño.

“Estas noticias nos desgarran el alma, pero nos obligan a hacer más. Prometo que no descansaremos hasta esclarecer su muerte.”, escribió el funcionario durante la tarde de este miércoles.

Las autoridades policiales ya presumían que se trataba de los restos de Erick, el niño de tres años a quien su padre reportó como desaparecido el pasado sábado 11 de julio, cuando visitaba la casa de sus abuelos, no muy lejos de la zona en donde el cuerpo ha sido localizado.

La Policía confirmó que la vestimenta del cuerpo encontrado coincide con la descripción que brindó la familia sobre la forma en que Erick vestía el día en que desapareció. Además aseguran que la estatura y otros rasgos físicos también se asemejaban.

Antes de la confirmación del Fiscal Melara, el padre de Erick había asegurado no haber recibido ninguna comunicación por parte de las autoridades policiales y que él se enteró del hallazgo a través de redes sociales, en donde circula una supuesta imagen de los restos localizados, “pero sin confirmación oficial”. Afirma que no pierde la esperanza que no se trate de su hijo.

“No se escuchó nada, ningún llanto, ningún grito”, relata Jonathan García, quien no logra explicar cómo ocurrió la misteriosa desaparición de Erick, su hijo de tres años. El padre vive en el cantón Chanmico, en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.

