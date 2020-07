FOTO | Ciudadanos son captados sin guardar las medidas sanitarias contra el COVID-19 en Santa Ana

Una fotografía puso en evidencia a un grupo de personas haciendo mal uso de la mascarilla, mientras esperaban ser atendidos en un negocio de comida rápida en Santa Ana.

La foto muestra al menos a siete personas haciendo mal uso de la mascarilla, usándola en el cuello, en la quijada o simplemente tenerla en la mano.

Otro aspecto que llamó la atención de los salvadoreños, es que el encargado de cocinar los “Hot Dog”, no portaba de manera correcta su mascarilla.

La fotografía se ha viralizado en las diferentes plataformas digitales, en donde los usuarios han expresado su molestia por estas personas “Realmente el problema es la población que no acatan indicaciones, poca disciplina en cuánto aseo, siempre queriendo llevar la contraria y pensando que a mí no me va a dar, que ando protegido con mi mascarilla”.

“Y el vendedor que es el principal al tener contacto con todos, no usa mascarilla a saber que piensa la gente”, comentó otro usuario.

Es de recordar que el uso correcto de la mascarilla es muy importante para evitar contagios de COVID-19. Aunque la persona no presente síntomas de coronavirus, este puede ser portador de la enfermedad e infectar a otros.