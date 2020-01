Fiscal Melara deducirá responsabilidades por caso de negligencia médica con doctora que murió en el ISSS - Diario Digital Cronio de El Salvador

A través de un contundente mensaje, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, se comprometió a realizar una investigación y deducir responsabilidades por el caso de negligencia médica, suscitado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en donde la doctora Ana Patricia Miranda perdió la vida en diciembre del año pasado; un caso que ha generado una gran indignación.

“No puedo imaginar su dolor, pero sí puedo hacer todo lo posible por investigar lo sucedido y deducir responsabilidades. Y así lo haré”, escribió el fiscal Melara en su cuenta oficial de Twitter.

No puedo imaginar su dolor, pero si puedo hacer todo lo posible por investigar lo sucedido y deducir responsabilidades.



Y así lo haré. pic.twitter.com/o1RDGgqoHb — Raúl Melara (@MelaraRaul) January 26, 2020

La doctora Ana Patricia, acudió el 11 de diciembre 2019, en compañía de su madre, Margoth, al Hospital General del ISSS por un dolor que sentía en el abdomen, sin imaginarse que su vida terminaría en menos de 48 horas, por no recibir la pronta atención médica de sus homólogos.

Ana Patricia, trabajaba como médico consultante en el Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, y no quiso ser llevada a dicho nosocomio, según su madre, para no molestar a sus compañeros de profesión y por no manejar tan lejos.

Luego de una serie de consultas, Ana Patricia regresó por última vez al Hospital General, y en esa ocasión la dejaron ingresada en una camilla del área de Observación. Desafortunadamente no podían operarla pues ese viernes 13 de diciembre se celebraba el “Día del Sindicalista”, por lo que no estaría disponible la sala operatoria.

Ana Patricia murió en el octavo piso del hospital donde fue ingresada. Otros pacientes relataron la agonía que sufrió.

“Denúncielos, yo he sido testigo”, le contó la otra paciente a Margoth. Le describieron cómo Ana Patricia lloraba y gritaba por el dolor, pidiendo ayuda. La otra paciente incluso le recomendó tomar fotografías, pero Margoth estaba tan impresionada que no pudo hacer nada.

De acuerdo a la boleta de defunción emitida por el hospital, Ana Patricia falleció a las 06:45 de la tarde del 13 de diciembre de 2019. Con un diagnóstico de uropatía obstructiva, hipoglucemia, shock séptico.

Sufrió tres paros cardiorrespiratorios. Tenía 37 años.

Indignación ante un caso más de negligencia médica en el ISSS

El caso ha generado indignación entre la población salvadoreña, quienes han expresado diversas opiniones a través de redes sociales, usuarios también han exigido justicia.



Los compañeros del hospital de Zacatecoluca le manifestaron a Margoth su tristeza por la pérdida e incluso se lamentaron que ella no hubiera llegado mejor ahí para ser atendida. Parte del coraje que la ha llevado a denunciar ha sido gracias a ellos.

“Denúncielos porque ahí fue negligencia, la llevaron a tiempo”, han expresados los médicos compañeros de quien en vida fue Ana Patricia Mina Miranda, quien deja a dos hijos ahora bajo el cuido de de Margoth y sus hermanas.

Por su parte la madre expresó: “Yo lo único que pido es que se proceda y se haga justicia. Estando con tantos médicos y murió. Es que duele mucho. Sé que dando dinero no me la reviven, pero es para sobrevivir con los niños. Ahí estamos luchando con ellos”.