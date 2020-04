Familia salvadoreña comparte pan y chocolate a policías y militares en San Salvador - Diario Digital Cronio de El Salvador

Conductor en estado de ebriedad provocó un múltiple accidente de tránsito que dejó a dos personas lesionadas sobre el bulevar Los Próceres, frente a una universidad privada. El responsable del accidente viajaba junto a un acompañante, también en estado de ebriedad.

El conductor presuntamente a excesiva velocidad, perdió el control colisionando contra otro particular y con un motociclista repartidor de comida.

Socorristas llegaron a la escena del choque en el que atendieron a una mujer, quien se llevó la peor parte al presentar una fractura en su pierna derecha.

El hecho no pasó desapercibido por las autoridades, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública se expresó en su cuenta de Twitter, “Aplicaremos la Ley a los infractores, este sujeto podría ser procesado por conducción temeraria y desobediencia de particulares por violar la cuarentena”.

Además el ministro condenó que este tipo de personas se pasen por alta la emergencia nacional, la cuarentena domiciliar y las leye de tránsito, “Este tipo de individuos que además de no importarles las restricciones de movilización, no respetan la Ley de Tránsito por conducir bajo los efectos del alcohol. Este hecho no quedará sin castigo”.

— Rogelio Rivas (@RogelioRivas) April 5, 2020









