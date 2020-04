Familia en Usulután deja encendida la cocina de leña y se propaga voraz incendio en toda la vivienda - Diario Digital Cronio de El Salvador

La Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reveló recientemente un video en el que una mujer acepta haber ahorcado a dos perros frente a sus dos pequeños hijos en Metapán, Santa Ana.

“Yo los ahorqué porque estaban enfermos”, dice la mujer orgullosamente en el video compartido por la institución que vela por la vida y el bienestar de los animales.

Sin ningún remordimiento, la mujer tranquilamente muestra el árbol donde ahorcó a los perritos, quien según ella estaban enfermos y prefirió quitarles la vida.

“Me enoje, no se, me pase de enojo y se me pasó la mano” justifica la mujer en el video.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, solicitó recientemente al alcalde de Metapán, que se sancione “con la multa más alta a la mujer que frente a sus hijos, asesinó a dos perros colgandolos en un árbol”, dijo.

Además agregó que “la mujer necesita ayuda psicológica, y probablemente sus hijos también”.

Le solicito al Alcalde de @Alcaldia_Met, que sancioné con la multa más alta a la mujer que frente a sus hijos, asesinó a dos perros colgandolos en un árbol. Esta persona necesita ayuda psicológica, y probablemente sus hijos también. ¡No se tolerará este tipo de acciones! https://t.co/xMmU2shxej — Pablo Salvador Anliker Infante (@Anlikerinfante) April 26, 2020

