ESPECIAL DÍA DE LAS MADRES: Digna Dinora Segovia, la enfermera ejemplo de madre y heroína salvadoreña - Diario Digital Cronio de El Salvador

Digna Dinora Segovia, la enfermara que se hizo viral en redes sociales a sus 62 años, tras tomar su bicicleta para ir a su lugar de trabajo en el hospital “Jorge Mazzini Villacorta”, Sonsonate al no poder abordar una unidad del transporte público que la llevara hasta su lugar de destino para iniciar sus labores diarias con sus pacientes, debido al prohibición del estado de emergencia nacional que vive el país por el Covid-19, es un ejemplo madre salvadoreña laboriosa como todas en el país.

Digna Dinora Segovia, ama su profesión de enfermera y cada día se levanta con el mejor ánimo para irse al trabajo, sin importar las dificultades que se le presente, ella siempre es impulsada por su vocación para cumplirle a sus pacientes.

Según comentó ella misma, cuando se dio cuenta de que no habría transporte público recordó que tenía una bicicleta que no usaba desde hace algún tiempo, la tomó y se fue al trabajo. Al salir de la casa, su hijo le hizo algunas fotos y bromearon juntos.

La distancia entre San Antonio del Monte y Sonsonate no es mucha. Digna, hizo un tiempo de entre 15 y 20 minutos para cubrir la distancia. “En la mañana cuando iba, había un retén en el camino, pero pasé rápido, ya que como iba uniformada no me dijo nada la autoridad”, comentó.

De esa forma llegó al hospital, donde fue la sensación. “Los compañeros comenzaron a molestarme en broma, me decían que les hiciera un viaje, que los llevara a tal cual lugar, no creían que había llegado en bicicleta”, agregó. Con ese buen ánimo realizó su trabajo del día, y en la tarde regresó a casa. Fue ahí donde sus compañeros le tomaron fotos y las publicaron en redes sociales.

Digna es oriunda de San Miguel. Fue allá en la Perla de Oriente donde se graduó de enfermera en 1980. “Trabajé en el Seguro Social de San Miguel y después de la guerra me trasladé a San Antonio del Monte”, recuerda. Para Digna las pandemias y epidemias no son algo del otro mundo.

Dice que le ha tocado atender a pacientes con el cólera, el Sida y la gripe H1N1, entre otras enfermedades, sin mencionar la misma guerra. “Cuando trabajé en el Seguro era época la guerra, ahí nos llevaban los heridos, muertos, de todo”, agregó.

Por eso, el Covid-19 no le alarma, si bien recomienda a las personas que lo tomen en serio y se cuiden.

“En la última semana se han visto más casos, se ha visto un incremento, pero primero Dios vamos a salir adelante. A los pacientes les digo que lo tomen en serio y se cuiden, y a mis colegas, que le echemos ganas, que vamos a salir adelante”.

“Miss Digna”, como le dicen en el hospital, tiene tres hijos, y también tiene el honor de que uno de ellos haya seguido sus pasos y sea enfermero. Se trata de Luis Darío, quien trabaja en el Seguro Social de Sonsonate.

Sus otros dos hijos son Ricardo Alfonso, con quien vive en estos momentos, y el mayor de los tres, Jaime Atahualpa, quien vive en Estados Unidos y en este momento está enfermo de los riñones. Está siendo dializado y pasando tremenda prueba.

“En estos momentos vivo con Ricardo Alfonso, que es el menor. Vivo con él, con su esposa Claudia y con los nietos Ian Dominic y Chris, de 13 y 10 años”, nos confió. Mañana será otro día y así sucesivamente se va a transportar hasta que termine la actual cuarentena. Su deseo es que la emergencia termine pronto y El Salvador se recupere y supere una prueba más.

La bicicleta, que compró hace algunos y que en los últimos años solo usaba de forma esporádica, será su acompañante en su camino y destino, desde donde le toca sanar cuerpos y almas.

Antes que ella, nadie había sido enfermera en la familia. “Soy la primera, lo traía en la sangre, me gusta servir, ayudar y sanar personas”, concluyó.

Por: El Salvador Times.

Lea Nota Original Acá.

Comparte esto: Twitter

Facebook