En otro caso de discriminación, vigilante de supermercado niega la entrada a enfermeras para que realizaran sus compras, en Usulután - Diario Digital Cronio de El Salvador

Un pequeño altercado se originó entre el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Soyapango y el alcalde municipal, Juan Pablo Álvarez, al momento que los agentes se negaron a viajar “aglomerados” en vehículos para que fueran a hacer los patrullajes.

Los agentes aseguran que simplemente acatan las medidas para evitar la propagación del coronavirus cuando el municipio ya reporta casos activos; además agregaron que tampoco se les provee de los implementos para prevenir contagios de la mortal enfermedad.

Por su parte, el edil explicó que lo que él quería es que fueran un máximo de cinco agentes, cuatro en la parte de atrás y uno conduciendo y que podían hacer más viajes de ser necesario.

“Si ustedes no van a trabajar en este momento yo voy a hablar al comisionado, no pueden estar tampoco en puño, si no quieren trabajar váyase para su casa, pero no estén aquí, si no quieren trabajar retírense”, dice el edil en el medio de las instalaciones.

“La idea es ayudarle a la administración a no tener más contagios del virus”, es la respuesta de uno de los agentes.

https://www.facebook.com/watch/?v=234037371175830

Otro de los uniformados dice que tampoco se les provee equipo de protección para prevenir el contagio del virus, como mascarillas y alcohol gel, a pesar de que algunos de ellos aparecen con el tapabocas.

Después del incidente, Juan Pablo Álvarez dijo estuvo involucrado un grupo de personas de un sindicato municipal que lo integran trabajadores que fueron contratados en la administración del FMLN.

Comparte esto: Twitter

Facebook