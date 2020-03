En Chalatenango PNC mantiene controles vehiculares para que ciudadanos cumplan con la cuarentena domiciliar - Diario Digital Cronio de El Salvador

View this post on Instagram

Este día he salido de una etapa de mi vida realmente interésate e intensa. Que les puedo decir 🤷‍♀️ termine mi cuarentena en este lugar, y se que voy a otra de casi 30 días pero en mi casa con los míos❤️ estoy totalmente agradecida con todas las personas que me cuidaron y estuvieron muy pendientes de mi, muchos saben que fue un mes muy muy difícil pero aprendí mucho, y siempre dije desde el primer día que Dios sabía muy bien lo que estaba haciendo, oremos mucho por el mundo 🌍🙏 Ahora a cumplir con las leyes y las normas de Permanecer en mi hogar con las personas que amo y que extrañe como nunca, también extrañare a las personas que estuvieron a mi alrededor y me trataron como si fuera de su familia esas personas que son abnegadas en sus profesiones y que se desviven por todo el país cuidando la salud de todos, ahora aportare desde mi casa y en línea para que todas las personas hagan conciencia de apoyar el esfuerzo no solo del presidente si no de toda la sociedad salvadoreña. Muchas gracias a todos ustedes por todo su cariño y apoyo vale millones para mi LOS QUIERO❤️ #quedateencasa PD: soy la primera salvadoreña en cumplir la cuarteta de 30 días.