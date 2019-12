Denuncian a personas inescrupulosas que envenenan a perros en Jiquilisco - Diario Digital Cronio de El Salvador

Residentes de varias colonias del municipio de Santa Tecla, La Libertad, se quejan por el calvario que viven a causa de la falta de agua, una problemática que cada vez se ha hecho más y más constante.

Vecinos han hecho llegar a nuestro periódico digital Cronio, algunos testimonios, y todos coinciden en que a partir de las 6:00 a.m el agua deja de caer en las casas y aseguran que vuelve a caer hasta altas horas de la noche.

“El agua la quitan desde las 6:00 de la mañana y la vuelven a echar hasta las 9:00 o 10:00 de la noche, eso nos afecta porque en mi casa todos nos vamos a trabajar desde tempranas horas, y en la noche, no es una hora razonable para hacer los oficios del hogar, y además, no nos podemos estar desvelando, porque al siguiente día hay que ir a trabajar, es una situación difícil, y lo peor que el recibo llega puntual y sin disminuciones”, aseguró una de las afectadas, que prefiera resguardar su identidad.

“Tenemos más de 15 días que no cae el agua… Es una injusticia, ya no hayamos qué hacer, tenemos un montón de ropa sin lavar”, fue otra de las quejas.

Además, otro de los afectados aseguró que aparte de que el agua no llega en casi todo el día, en las horas que si cae, el agua vuelve con poca presión, afectando a las personas que tienen tanques o cisternas aéreas, pues estas no logran llenarse y el agua no es suficiente para el consumo.

Les dicen que corte es por “reparaciones”

Los tecleños aseguran que ya llevan varias semanas con un servicio irregular, y que a pesar de las múltiples denuncias a la autónoma, no hay respuesta,

“Los de ANDA solo dicen que están reparando tuberías, pero no detallan las razones de este racionamiento de agua desde tan temprano, si aquí en Santa Tecla el suministro de agua siempre ha sido abundante y las 24 horas del día” aseguró una mujer mayor de la zona.

Otro poblador de la zona dijo a este medio que el encargado del tanque de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) de la colonia les dijo que el corte se debía a las reparaciones que se están dando en una zona de la colonia Escalón.

“Para que llegue el agua a toda la colonia es necesario que estén funcionando tres equipos, pero sólo uno de ellos está trabajando”, detalló un afectado.

La preocupación de los residentes es que a pocos días de la Navidad, no cuenten en sus viviendas con el servicio de agua potable para preparar los alimentos de Nochebuena y lavar la ropa que se les ha acumulado.

Quejas de usuarios de otras colonias

Al clamor de los habitantes de la colonia Las Delicias se han sumado los lamentos de residentes de otras colonias del mismo municipio.

“En Alpes Suizos tenemos dos meses se pésimo servicio. Cae solo en altas horas de la noche y muy escasa”, expresó un habitante inconforme.

“Pésimo servicio…Meses de irregularidades, sólo cae el agua en la madrugada en la residencial Europa”, expresó otro.

“En residencial El Paraíso desde hace un mes el servicio de agua es pésimamente malo —por la noche cae solo unas tres horas y bien suave y no se alcanzan a llenar los depósitos. Favor de poner atención a esta situación en Santa Tecla”, opinó un afectado.

“Residencial Pinares de Suiza, 29 días sin agua potable —hay vecinos que ya se están retirando por falta de agua— cada pipa de agua nos cuesta $35,00 porque ANDA no alcanza a cubrir la demanda”, fueron otras denuncias.

Los ciudadanos hicieron un llamado a la ANDA para que les solucione la problemática de una vez por todas.