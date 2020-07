Ana asegura que su molestia no es por el amorío de los infieles, sino por el hostigamiento del que ha sido víctima

Luego que circulara un video en el que se muestra cómo una mujer intentaba detener un taxi en el que viajaba su esposo con la amante, Ana Maldonado se ha vuelto un personaje viral en las redes sociales salvadoreñas.

La mujer explicó cómo ocurrieron los hechos con un mensaje en el cual le dice a su “competencia”: “Viví tu amorío con mi esposo, a mi no me interesa”.

Sin embargo, confirmó su molestia con la mujer, no por meterse con su pareja, sino por el hostigamiento del que ha sido víctima. Explicó que la supuesta amante comenzó a enviarle fotos y videos de cuando se encuentra teniendo relaciones con su esposo infiel.

Pero, luego de un tiempo, las fotos y videos comenzaron a llegar al celular de la hija de la afectada. Esto ha causado la molestia de Ana y por esa razón fue que intentó tomarse justicia por sus manos contra la otra mujer.

“Si van andar con hombres casados, no molesten a las esposas, porque les puede pasar esto”, dijo Maldonado a través de Facebook.

Segunda parte de La Entrevista con Ana Maldonado….Nos cuenta a detalle el porqué actuó de manera impulsiva incluso arriesgando su integridad.Deja un importante mensaje para las mujeres que son víctima de infidelidad y para las que tienen el papel de amante. Posted by Abdalí Adrián Ruedas on Thursday, 30 July 2020

“No me hagas participe de sus cochinadas (…) esto fue por la falta de respeto que has tenido con mis hijas, de mandarles tus cochinadas con ese hombre” refuta Ana.

Además, la mujer asegura que no hace públicas las imágenes por respeto, pero si los hostigamientos no paran, no dudará compartir el material que tiene en su poder.

Finalmente, la fémina deja en claro que no se avergüenza de lo sucedido el día miércoles, cuando fue grabada y viralizado por colgarse del taxi que conducía su marido. De hecho, asegura que si a alguien le interesa conocer de su caso, está dispuesta a contar más detalles.