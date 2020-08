Alcaldía de Santa Tecla impondrá multas a personas por votar basura durante horario no establecido

Nuestro sistema de videovigilancia captó a tres personas dejando basura fuera del contenedor del Mercado Dueñas. Una persona lo hizo en tres ocasiones (a las 6:22 am, 6:34 am y 6:52 am), los otros sujetos tiraron la basura en la zona (A las 5:30 am y 6:30 am). pic.twitter.com/PeZoCiVred