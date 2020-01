SUCESOS 2018 - Estas fueron las noticias que impactaron y que hicieron Historia en este 2018 - Diario Digital Cronio de El Salvador

Lo más leído en Diario Digital Cronio durante 2018 fueron noticias relacionadas a hechos de violencia por pandillas, sucesos políticos y casos emblemáticos y escandalosos. Sin duda hubieron acontecimientos que marcaron la agenda nacional y mundial, como desastres naturales y cambios sociales en todo el planeta.

Las notas periodísticas que les presentamos a continuación, fueron el interés de ustedes, nuestros lectores, convirtiéndolas en noticias virales durante este año. Recordemos lo más impactante de este 2018 que terminará en apenas unas horas, y desde ya le damos la bienvenida al 2019.

1- Macabro asesinato: Banda criminal descuartiza a un joven y divulga el video en redes sociales

Un nuevo caso de violencia sacude a Venezuela. En las últimas horas, Antonio Rojas Castro, de 19 años, fue brutalmente asesinado por una banda criminal en una zona boscosa de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda.

https://goo.gl/CdCjbW

2- Así fueron las últimas horas de vida de la periodista Karla Turcios

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, brindó los detalles con los que se cuentan hasta el momento para dar con los asesinos de la periodista de La Prensa Gráfica, Karla Turcios.

https://goo.gl/PQABzC

3- FOTOS Ada Michelle, “La Michy”, su paso por los clubes nocturnos hasta la élite política

Con el destape de la supuesta red de corrupción que habría operado durante la presidencia de Mauricio Funes, su actual compañera de vida, Ada Michelle Guzmán Sigüenza, es centro de polémica por todo el dinero público que el expresidente habría puesto a su disposición para sí y sus familiares.

https://goo.gl/C9pPBY

4- VIDEO: Los últimos momentos de un pandillero previo a morir en un enfrentamiento armado con la PNC

El pandillero identificado como “Chele Pecas” fue abatido por las autoridades cuando intentaba escapar luego de darle muerte a un hombre que se encontraba en una parada de buses.

https://goo.gl/2w8614

5- “Mamita me mataron” le grito un joven a su madre luego de ser atacado a balazos por pandilleros

Un joven de 17 años fue asesinado a balazos por pandilleros luego que se negara a ingresar a la estructura criminal en el cantón Chilamates del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango.

https://goo.gl/a4GXty

6- #LOMÁSLEÍDO El peligro latente de ser atacado por la MS al vestir esta marca de zapatos y ropa

En El Salvador parece que cada vez es más peligroso usar prendas de ropa que, en cualquier parte del mundo, son completamente normales. Pero en el país una marca de zapatos, ropa o una simple gorra, podría costarle la vida a un joven.

https://goo.gl/4T6imZ

7- Circula video de pandilleros armados escoltando carro fúnebre en entierro de uno de sus compinches en San Martín

En las redes sociales se filtró un video donde un grupo de pandilleros fuertemente armados aparecen escoltando un carro fúnebre donde trasladan los restos de uno de sus compañeros hacia un cementerio.

https://goo.gl/JWjMsn

8- “No me matés por favor, no me matés”, Los minutos de terror que vivió la abogada del penal de Izalco antes de ser asesinada por pandilleros

La abogada del equipo criminológico del penal de Izalco, Adilia Patricia Recinos, de 35 años, suplicó por su vida antes de ser asesinada a manos de pandilleros del barrio 18 Revolucionarios la tarde del pasado 2 de mayo.

https://goo.gl/2RYbLU

9- #VIDEO Vea cómo predicaba “El Zailor”, es decir, el hermano Cristian

Un grupo de seis sujetos fueron detenidos en las últimas horas en el departamento de San Miguel, según reportes policiales, entre ellos destaca la captura de Cristian Mauricio Martínez Azmitia, de 40 años, alias “El Zailor”.

https://goo.gl/EfQjzv

10- LAS ÚLTIMAS HORAS DE JOCELYN: Conoce la terrible historia de Abarca quien fue asesinada de la manera mas aterradora por su pareja

Los diez años de relación que Joselyn Abarca le entregó a Ronald Urbina no fueron suficientes. La mujer nunca imaginó que moriría en manos del hombre que insiste en amarla.

Después de cinco años viviendo juntos, Jocelyn estaba decidida a terminar la relación con el hombre de 33 años, a quien dejó de ver como su pareja debido al maltrato y celos enfermizos a los que la sometía.

https://goo.gl/Lz6YkC

EN EL ÁMBITO POLÍTICO, ESTO FUE LO MAS DESTACADO Y LEÍDO DURANTE ESTE 2018

1- “El día que gane ARENA me voy a ir del país”: Bukele

Bukele señala claramente que “nunca he votado por ARENA y nunca lo haré”. De inmediato agrega que si ARENA regresa al Gobierno central buscará dónde vivir.

https://goo.gl/WBUrUV

2- Diputado independiente Leonardo Bonilla dejo en silencio y contra la pared a toda la Asamblea

El diputado independiente Leonardo Bonilla se puso los pantalones absteniéndose a votar por la junta directiva de la Asamblea Legislativa porque asegura que hay tantas vicepresidencias y secretarías en la junta directiva, que este trabajo se podría hacer con una secretaria y una vicepresidencia, todo el pleno se quedó en silencio y no dijeron nada.

https://goo.gl/WHU1AE

3- Ramírez Landaverde responde al llamado de Nayib Bukele de “nos vamos a tomar las calles ”, si hay otro bloqueo

“Preocupa que algunos líderes políticos estén haciendo declaraciones dejando entrever que pueda haber un tipo de situación de esa naturaleza (insurrección) que pueda originar desordenes o algún tipo de problemas en la seguridad”, valoró el ministro.

https://goo.gl/Ah1Pt8

4- “La esposa de Eugenio Chicas tenía 18 años cuando quedó embarazada y nació su hijo”, Vanda Pignato

“Si ella lo conoció a él cuando era menor de edad no sé, pero ella quedó embarazada y tuvo a su hijo cuando tenía 18 años”, dijo la funcionaria.

https://goo.gl/4Eyagg

5- “Me tiene sin cuidado que me llamen ladrón y prófugo”: Mauricio Funes

El expresidente de la República, Mauricio Funes, sostuvo en su cuenta de Twitter que le tiene sin cuidado que sus detractores le llamen “ladrón y prófugo”.

https://goo.gl/3Me6F2

Muchas gracias a todos nuestros lectores por preferirnos durante un año más. No cabe duda de que este 2018 ha sido duro, lleno de momentos difíciles para toda la sociedad salvadoreña, pero como siempre, hemos sabido salir adelante de todo. Nos queda aún el reto de ser una sociedad más tolerante, más humana con el prójimo y más amante de la paz. Debemos, todos juntos, construir el país que queremos y necesitamos, además recordemos que pronto lo heredaremos a nuestros hijos. Se viene un año para elegir a la persona que dirigirá al país por 5 años, por lo que deseamos que tenga sabiduría y piense en su familia para votar.

Les deseamos en mejor de los años en este 2019! Qué Dios bendiga y proteja sus hogares, que llegue la prosperidad y nunca falta la salud.

Diario Digital Cronio – NOTICIAS ONLINE!