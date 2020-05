Segunda fase de entrega de paquetes alimentarios beneficiará a 79 municipios del país, según comisionada Carolina Recinos - Diario Digital Cronio de El Salvador

El diputado suplente, Carlos García Saade junto a Sthepanie Escobar, directora de asuntos jurídicos de ARENA, presentaron esta mañana una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra los Decretos Ejecutivos 19 y 26, el primero trata sobre el Estado de Emergencia y el segundo que regula la cuarentena domiciliar y restringe la movilidad.

Según el representante de ARENA, la demanda contra el Decreto 19 es porque viola la separación de poderes del órgano ejecutivo con el legislativo. “La Ley de Protección Civil es clara y manifiesta que es la Asamblea Legislativa le corresponde establecer los Estados de Emergencia y que solo lo puede hacer el Presidente de la República si la Asamblea no estuviere reunida”, expresó.

Y la demanda contra el Decreto 26 porque se observan las mismas limitantes al derecho de circulación de la población, que aseguran es una clara violación a los derechos de los ciudadanos, a pesar que están destinados para detener el avance del COVID-19 en el país.

El diputado suplente no descartó que existe la posibilidad de que el Gobierno saque un decreto No. 27 “porque se les olvidó poner restricción de circulación entre municipio y municipio que es algo que el secretario jurídico lo estaba anunciando y no lo podemos permitir“.

Expresó finalmente que es necesario dar alimento y seguridad a la población tras más de 62 días encerrados sin saber cuándo vamos a volver a la normalidad.

