Se pronostica la continuidad de vientos en territorio nacional - Diario Digital Cronio de El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica la continuidad de vientos del este y noreste con velocidades de 10 a 20 km/h siendo más sensible en zonas altas para este sábado. Las temperaturas máximas para la zona central y occidental son de 29° C a 30° C, mientras que en el oriente del país y zona costera son de 33° C a 35° C.

El cielo estará poco nublado, confirmó el MARN. Las autoridades recomiendan tener precaución ya que los vientos pueden ocasionar caídas de árboles, desprendimiento de techos de láminas y aumento de enfermedades respiratorias que pueden evitarse con el lavado de manos constantes y abrigarse adecuadamente.

Pronóstico de muy corto plazo: válido de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. del 18/01/2020. DL pic.twitter.com/vkUcLRzIGj — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) January 18, 2020

Asimismo, no exponerse al sol sino es necesario, mantenerse hidratado durante horas del día, y por las noche abrigar a los niños y adultos mayores.