Rolando Masis: “El Salvador necesita cuarentena de 30 días seguidos para frenar la pandemia de COVID-19”

El epidemiólogo y director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud (MINSAL), Rolando Masis, dijo hoy que para frenar por completo el contagio de coronavirus en el país, es necesario establecer una cuarentena continua de 30 días.

“Con 15 días se lograría frenar la enfermedad, pero seguiría avanzando. Para frenarlo por completo deben ser dos periodos de incubación; es decir, 30 días de cuarentena continuos”, explicó el especialista.

“Dos periodos de incubación es lo establecido por regla internacional sanitaria para lograr aplanar la curva de contagios”, señaló Masis.

En cuanto a las propuestas surgidas para aplicar cuarentenas focalizadas por municipio o territorios específicos, Masis detalló que no es funcional, debido a que el país tiene una extensión territorial pequeña, por lo que las ciudades están cercanas unas a las otras, lo cual es contraproducente para combatir el virus.

Dijo además que, con la prolongación de la fase uno de reactivación económica hasta el 21 de julio, si se respeta esta nueva calendarización, a finales de mes podrían comenzar a disminuir los casos. En este momento, lo que se prevé es un aumento en las cifras hasta llegar a una meseta en las próximas semanas, para luego comenzar a descender.

“Es muy probable que estemos experimentando un descenso a finales de julio (pero) si salimos a las calles de forma descontrolada (con la reapertura de la economía) en lugar de bajar, vamos a subir”, advirtió el profesional.

Hasta el 15 de junio pasado, gracias a las medidas implementadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, controló la pandemia, con un promedio diario de 98 casos, y se logró que el pico comenzara a bajar.

Sin embargo, luego de que el Ejecutivo fuera despojado de las potestades para establecer medidas sanitarias, los casos se han disparado de 98 a casi 300 diarios. Masis advirtió que, de seguir la tendencia, a mediados de julio podría llegarse a un promedio de 400 casos al día. El mandatario ha pedido una cuarentena de 14 días.

Explicó que el pico de la enfermedad se mide con base al número reproductivo básico, que es la cantidad de contagiados a partir de una persona enferma. En junio, ese número era de 0.85; y a la fecha es de 1.31, lo cual significa que la cantidad de contagiados se duplica cada tres días. “El número reproductivo básico arriba de uno es sumamente grave para cualquier país, eso denota que vamos en ascenso”, lamentó.

Para este mes, con la primera mutación que el virus ha experimentado en el país, el número reproductivo básico llegaría a 1.90, lo que implica una duplicación en los casos confirmados cada dos días.

Ante tal panorama, el epidemiólogo llamó a la población a no bajar la guardia, continuar acatando las medidas, no automedicarse y abstenerse de usar recetas caseras no avaladas por un médico, debido a que pueden dañar su salud.