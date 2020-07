Raúl Melara afirma que en la administración de Douglas Meléndez, la FGR fabricó casos mediáticos con pruebas ilegales

El fiscal general de la República, Raúl Melara, sostuvo esta mañana en la entrevista de Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), que su antecesor, Douglas Meléndez, al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), cayó en el abuso de casos mediáticos faltos de sustento legal que terminaron desplomándose en los tribunales correspondiente.

Melara aseguró que en el periodo de Meléndez, la FGR se enfocó más en su imagen mediática ante los medios de comunicación y se dejó a un lado su naturaleza de investigación y la garantía de pruebas en la mayoría de los casos.

“Hemos tenido otras administraciones de la fiscalía que hacían un ejercicio mediático y difusión mediáticas de casos, que al final se terminan cayendo en los tribunales, porque terminan no siendo sustentados”, mencionó el fiscal general.

El funcionario público puso de ejemplo el caso del exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, en el cual según Melara, se fabricaron pruebas ilegales.

“Se tiene memoria corta, pero en el caso del exministro Jorge Nieto, la Sala dijo, que se había agregado prueba de manera ilegal, yo eso no lo puedo permitir. Sería irresponsable si yo presentara un proceso no siguiendo todas las etapas legales para que este lleve las garantías para las partes y que lleve un buen final”, agregó el titular de la FGR.

Raúl Melara además fue claro al afirmar que en su gestión no hay cabida para la corrupción, mostrado sintonía con las palabras vertidas en su momento por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien aseguró que no tolerará actos de corrupción en el órgano Ejecutivo.

“Yo he tenido diferencias de visión con el presidente de la República, pero yo tengo algo bien presente. Él dijo durante una conferencia de prensa: ‘cualquier funcionarios que hiciera negocio y uso inadecuado del dinero lo voy a meter preso’, obviamente él no lo puede hacer, fue un decir, pero yo sí lo puedo hacer, y les aseguro que lo voy a hacer”, afirmó. “No se vale que nadie se robe el dinero de la gente para beneficio propio. Voy a hacer el mejor aliado del presidente en ese caso, vamos a procesar a quien se tenga que procesar; quien tengo oídos que oiga”, aseguró el fiscal general.

Melara Morán expuso que como parte del proceso de investigación de casos, la FGR también depende del trabajo que hagan otras instituciones del Estado.

“En aras de hacer una investigación objetiva y adecuada no nos podemos tropezar, no nos podemos saltar las atribuciones que tiene cada una de las instituciones del Estado. Todas las denuncias que se hacen, algunas con mayor fundamento que otra, involucran un elemento de auditoría que es importante para determinar si ha habido un mal manejo, por eso requerimos de la Corte de Cuentas”.

Melara aseguró de igual forma que no estar considerado reelegirse para un nuevo periodo.”No estamos haciendo ningún tanteo político, es más yo le puedo decir que hasta este día yo no estoy pensando en una reelección, entonces no estamos hablando de hacer cálculos, estamos hablando de hacer un trabajo objetivo que le dé resultados positivos al país en materia de fortalecimiento institucional”, afirmó.