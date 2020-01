Presunto homicida de un agente de la PNC, es capturado mediante el Plan Control Territorial - Diario Digital Cronio de El Salvador

Una nueva forma para estar pendiente de la seguridad en puntos fronterizos, no habilitados, es hacerlo por medio de drones.

Los aparatos permiten a los agentes de la Patrulla Fronteriza verificar desde las alturas todos los movimientos que ocurren en los llamados “puntos ciegos”, cercanos a las fronteras.

Según las autoridades, estas áreas son utilizadas por todo tipo de delincuentes para abandonar el país por tener cuentas pendientes con la justicia, pero también forman parte de la ruta de los llamados “coyotes”.

“Nuestros oficiales de Migración y nuestras patrullas migratorias están listos para vigilar nuestras fronteras, cuidando que no entre quién no debe y que no salga quien la debe”, expresó el director de la Dirección General de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón respecto a las labores realizadas.

La idea es evitar que los traficantes de personas sigan exponiendo a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y que en muchos casos son abandonados sin ni siquiera haber salido del país.

En redes sociales el tema generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

“Policías anti caravanas”, expresó una usuaria en Twitter; su comentario fue respondido el director de Migración: “Oficiales de Migración, anti Coyotes, diría yo”.

“Anti coyotes perfecto. No se vale que estafen al más pobre”, fue otra opinión.

“Realmente es una ofensa hacerle esto a un compatriota. Para las caravanas es de usar otro plan ´menos represivo´, es decir, este país es su casa, no es cárcel, la gente huye por necesidad. Qué horror ver esto en El Salvador del mundo”, comentó un usuario.