Presidente Bukele se reúne con alcaldes de GANA a quienes expuso que la Asamblea no aprueba fondos para combatir la pandemia - Diario Digital Cronio de El Salvador

El presidente Nayib Bukele, sostuvo esta tarde un encuentro con alcaldes de GANA a quienes expuso «la falta de recursos» económicos para combatir la pandemia debido a que la Asamblea no le aprueba los fondos, aseguró.

“Necesitamos recursos, y esos recursos ya los tenemos, pero la Asamblea no los aprueba. El FMI tenía 30 años de no aprobar un crédito para El Salvador y ahora $389 millones están en el BCR, pero los diputados no dan el aval para usarlo”, sostuvo el presidente.

Asimismo, lamentó que los diputados no haya aprobado en la sesión plenaria de ayer un Decreto Ejecutivo para extender la emergencia nacional y reabrir la economía gradualmente. A su juicio, los diputados «no quisieron trabajar por la población», se quejó, y añadió «yo no sé qué harían esos diputados si tuviéramos los muertos que tienen otros países».

En tal sentido, Bukele hizo un llamado a los diputados a discutir y aprobar la ley que ha propuesto Casa Presidencial, y hacerlo el lunes «ya que no quisieron trabajar hoy, ni mañana, ni el domingo», así como urgió que le aprueben los fondos necesarios para combatir el covid-19.

La Asamblea, por su parte, aprobó el lunes de esta semana una ley similar a la propuesta ayer por el Ejecutivo, pero este dijo que la vetará por considerarla «inconstitucional». La comunidad internacional ha hecho un llamado a los poderes de Estado de El Salvador a superar sus diferencias y mantener el estado democrático.

Entre tanto, el presidente de Gana, Nelson Guardado acusó a los diputados de «estar haciendo una campaña electoral adelantada» para tratar de afectar al gobierno y obtener beneficios políticos, dijo.

Los alcaldes de Gana manifestaron se sumarán al Día Nacional de Oración que ha decretado el presidente para este domingo y así acabar con la pandemia.

