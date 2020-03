Presidente Bukele presenta análisis de lo que pasará en el mundo si no se toman medidas extremas ante el COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, hizo un nuevo llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para aprobar la declaratoria de emergencia solicitada y también el decreto para estado de excepción por la pandemia del coronavirus.

Este nuevo llamado surge luego que pasadas las cuatro de la mañana de este sábado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce del PCN, decidió dar un receso hasta las dos de la tarde de este sábado para seguir discutiendo el decreto que contiene las disposiciones para declarar estado de emergencia nacional por el coronavirus.

Desde su cuenta de Twitter, el mandatario salvadoreño dijo que hay que tomar las medidas necesarias para que no ocurra los impactos que ha tenido países como Italia y Alemania por esta pandemia.

“Aquí un análisis de lo que pasará en el mundo si no tomamos medidas EXTREMAS antes de que sea demasiado tarde (y con esto me refiero a horas, no semanas. El COVID19 no es un juego, tampoco es de “esperar a ver qué pasa”. Ejemplos sobran: China, Italia, España, Alemania”, afirmó Nayib Bukele.

“Si alguien no se alarma con las cifras, tal vez pueda tratar de recordar la última vez que vio estos sitios del mundo así de vacíos”, agregó.

En esta misma línea, el jefe de Estado mencionó que el hasta el 70% de la población mundial podrían contagiarse con esta enfermedad.

“Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Un poco de matemáticas: La población mundial, según el último informe demográfico de las Naciones Unidas (2019), es de 7700 millones de personas. Distribuida más o menos así: La mayoría de científicos y médicos especialistas concuerdan que, de no contenerse la pandemia, se contagiará alrededor del 60% o 70% de la humanidad. Algunos líderes de las naciones más poderosas del mundo ya lo han aceptado (en sus países)”, aseguró.

Algunos incluso dicen que alcanzar este porcentaje es tan inevitable, que lo más que podemos hacer es ralentizar la velocidad de los contagios, para que no colapsen los sistemas de salud y se pueda atender la mayor cantidad de enfermos que necesiten atención hospitalaria. Tomando el porcentaje más bajo (60%), el número de contagios al final de la pandemia sería: 7700 millones X 60% = 4620 millones de contagios a nivel mundial. Si le asignamos una tasa de mortalidad del 1% (las tasas de mortalidad de las que hablan los epidemiólogos son considerablemente mayores), tendríamos: 4620 millones X 1% = 46.2 millones de muertos. Un número equivalente a más de 7 holocaustos nazis juntos”, añadió.

Sin embargó, el mandatario señala que el mundo “no está condenado” a enfrentar esa catástrofe de proporciones inimaginables para eso hay que restringir la movilidad en el país.

“¿Habrá contagios? Sí. ¿Habrán muertos? Sí. Muchos. Pero aún estamos a tiempo de contender el virus lo más que se pueda. Para esto se deben tomar medidas RADICALES, EXTREMAS, EXAGERADAS y todos los adjetivos que quieran ponerles. Estas medidas no pueden ser solo cuidado personal o asignación de recursos financieros. La ÚNICA forma de contener masivamente el virus es con RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD”, reiteró.

Bukele concluyó su mensaje solicitando al diputado que “dejan de discutir y actúen ya”.

“Recuerden que cualquier medida que tomemos ahora parecerá exagerada; pero cualquier medida que queramos tomar después será insuficiente. No perdamos más tiempo. Cada hora cuenta”, explicó.