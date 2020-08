Presidente Bukele pide a los diputados a que contribuyan con el proceso legislativo para ejecutar los US$250 millones

El Presidente Nayib Bukele hizo un llamado a los diputados para que contribuyan con el proceso legislativo que permitirá disponer de los $250 millones del préstamo que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El pueblo salvadoreño tiene que estar claro: El Gobierno aún no podrá utilizar un solo centavo hasta que los diputados asignen los fondos, del préstamo, al presupuesto”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La Asamblea Legislativa votó el domingo por la tarde para ratificar o votar en segunda vuelta el préstamo de $250 millones que se usará para el Hospital de El Salvador, para las respuestas a la emergencia nacional, para productores agrícolas, al FOMILENIO II y para las alcaldías.

Ahora, el siguiente paso dentro del proceso establecido por ley es que los diputados celebren una tercera ronda de votación, en una nueva sesión plenaria. Solo así podrán sumarse los fondos del BID al presupuesto nacional y comenzar las transferencias.

Es una situación límite, porque todo este proceso tienen que completarse antes del lunes 3 de agosto. De lo contrario, el préstamo volverá a perderse, como sucedió el viernes 31 de julio y debido al retraso que los mismos diputados provocaron con solicitudes a última hora que no correspondían con el orden de aprobación.

“Mientras los recursos no sean asignados, el Gobierno no podrá tocar un centavo del préstamo. No podrá pagar a los veteranos, no podrá poner la contrapartida de FOMILENIOII, no tendrá los recursos para salud o para agricultura. La ratificación es un paso, sí. Pero, otra vez, un paso intermedio”, insistió el Presidente Bukele.

Luego que se conoció que se habían logrado los 59 votos requeridos para segunda vuelta, el equipo del Ministerio de Hacienda (MH) se puso en marcha para preparar todas las asignaciones presupuestarias de conformidad con lo que se había aprobado.

“Agradezco a los diputados la ratificación del préstamo del BID. Pero es importante que el pueblo salvadoreño sepa que este dinero no puede utilizarse hasta que la Asamblea Legislativa lo asigne al presupuesto. Les pido asignar los fondos y no quedar, de nuevo, en un paso intermedio”, expresó, además, el Presidente Bukele.