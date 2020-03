Presidente Bukele pide a la ciudadanía no hacer compras compulsivas y descarta ley seca - Diario Digital Cronio de El Salvador

Nayib Bukele, presidente de la República, desmintió el viernes que se vaya restringir las compras en supermercados y mercados, la adquisición de medicinas en farmacias o hacer trámites en bancos, tal como se divulga falsamente a través de redes sociales.

El mandatario salvadoreño exhortó a no hacer compras de pánico, pues todo continuará abierto.

Asimismo, Bukele pidió a los salvadoreños informarse por los canales oficiales y medios de comunicación reconocidos.

«Ante los rumores y cadenas de WhatsApp difundiendo noticias falsas: No se restringirá la posibilidad de ir a supermercados, ni mercados a comprar comida; tampoco farmacias, ni bancos. No es necesario hacer compras de pánico, todos están bien abastecidos y continuarán abiertos», publicó a través de cuenta de Twitter.

«Por favor, infórmense por los canales oficiales. La mayoría de esas cadenas de textos y audios por WhatsApp son de personas inescrupulosas o en el mejor de los casos, desinformadas. Utilice la información oficial. Es por su bien», agregó.

El gobernante aprovechó para descartar que existe una prohibición para la venta de bebidas embriagantes.

«No, tampoco habrá ley seca. Mejor tome con moderación en casa y no ande en la calle. Esto es serio, no se informen de fuentes no oficiales. Puede dañarse usted y su familia. Como las aglomeraciones por compras de pánico innecesarias. Son una inmensa posibilidad de contagio», aclaró.

Desde que el presidente Bukele anunció la cuarentena domiciliar para evitar la propagación del coronavirus en el país, el pasado 22 de marzo, han circulado rumoresde este tipo que tratan de confundir de forma malintencionada a la población.

El Gobierno ha tomado una serie de medidas para que la ciudadanía pueda proveerse de estos servicios durante la cuarentena domiciliar, pero cumpliendo ciertas condiciones obligatorias para la ciudadanía.

Además, los empleados que, por la naturaleza de su trabajo, tienen que asistir a sus labores, deben portar una carta de su empleador, para constatar que su traslado en vehículo o en el transporte colectivo es necesario.

