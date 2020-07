Presidente Bukele dice que Fase II de la Reapertura Económica se mantiene para el 21 de julio

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó este sábado que la Fase 2 del plan de Reapertura Económica se mantiene para el 21 de julio.

Asimismo dijo que no serviría de nada retrasar la fecha, si no se aplica una cuarentena obligatoria de 15 días, pero que a la vez «ya perdió las esperanzas» que la Asamblea autorice un estado de excepción, dijo.

“No vamos a atrasar la Fase 2 de reactivación económica porque no sirve de nada, sin las armas para luchar no podemos seguir postergándolo”, afirmó el mandatario.

Necesitamos una cuarentena para bajar la curva de contagios.



Lastimosamente NO HAY otra forma.



Retrasar la Fase 2 de la reapertura económica por 15 días, sin cuarentena, no sirvió de nada.



El virus se mueve con su vector, el ser humano. No es la economía. Es la movilidad. — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2020

Para la Fase 2 de la reactivación económica, a los sectores productivos que ya estaban funcionando en la primera, se suman otros como el transporte colectivo, con sus respectivas medidas de bioseguridad.

“Sí habrá segunda fase de reactivación económica el 21 de julio. Sin los poderes para ejercer es difícil mantener que no haya un contagio. Podemos decir que no funcione el transporte colectivo, pero mientras no haya restricción a la movilidad la gente se sube en un pick up y van 20 en la cama de un pick up, lo que permite elevar la cantidad de contagios”, afirmó el mandatario.

De nada sirve cortar la oferta, si no se corta la DEMANDA. Siempre que haya demanda, esta será suplida por el mercado, oficial o negro.



La única forma es CORTAR LA DEMANDA, y esto, en nuestro país, solo puede hacerse de manera COERCITIVA. Lamentablemente.



Sigue… — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2020

La calendarización de fases del plan de reapertura de las actividades económicas se mantiene de la siguiente manera:

Fase 2: 21 de julio

Fase 3: 4 de agosto

Fase 4: 18 de agosto

Fase 5: 1 de septiembre

En la segunda fase de reapertura económica están contemplados el transporte colectivo y los call center. También, las industrias de calzado, cosméticos, plásticos, manufacturera, creativas, de papel y cartón, además de los servicios profesionales y empresariales, restaurantes, cafetines y negocios de bienes raíces, entre otros.

El gobierno postergó la fase 2 el pasado domingo 5 de julio ante el incremento de casos de covid-19, que había alcanzado la cifra de 7,777 contagios en el país, pero que hasta este sábado 18 de julio ya llegó a 11,508.

En aquella ocasión, al igual que ahora, las autoridades se han quejado de que la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional le quitaron las herramientas legales al Ejecutivo para implementar nuevas restricciones que hubieran ayudado a frenar el covid-19.