Presidente Bukele agilizará adopción de niña rescatada y pagará estudios hasta salir de universidad - Diario Digital Cronio de El Salvador

Tras el hallazgo de una recién nacida este 25 de diciembre sobre la carretera de Oro, el presidente de la República, Nayib Bukele, dio a conocer este miércoles que pone a disposición de cualquier familia salvadoreña el equipo jurídico de Casa Presidencial para agilizar los trámites de su adopción.

Bukele ha expresado además, que pagará los estudios de la niña hasta que culmine una carrera universitaria (estudios superiores).

En su cuenta oficial de Twitter al presidente de la República anunció lo siguiente: “El proceso de adopción en nuestro país es engorroso (una de tantas cosas que nos falta cambiar), pero si alguna familia le interesa adoptar esta preciosura, me comprometo a que el equipo jurídico de Casa Presidencial lo agilizará. También pagaré sus estudios hasta que termine la U”, expresó el Presidente Bukele por medio de una publicación en su cuenta de Twitter.

También pagaré sus estudios hasta que termine la U. https://t.co/3DufHfDods — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 25, 2019

Una vez hecho el anuncio por el mandatario salvadoreño, no tardaron en postearse los miles de comentarios y deseos de muchas personas interesadas en poder ser los padres adoptivos de la pequeña.

“Estoy interesado, en serio. Con mi esposa andamos en ese proceso. Y cuando me enteré de la noticia, me saltó el corazón. No es una emoción aislada. Somos una pareja de médicos y ha sido el motivo de nuestras oraciones desde hace varios años”, expresó un usuario de Twitter identificado como Aldo Hernández.

La bebé de apenas tres horas de nacida, fue abandonada dentro de una caja en la carretera de Oro, este 24 de diciembre. Una persona que transitaba en la zona reportó el hallazgo a las autoridades. Actualmente, la menor está ingresada en el hospital San Bartolo, en Ilopango.