Presidenta de CCR revela juicio abierto contra Sánchez Cerén y el FMLN por presuntas irregularidades en uso de fondos públicos - Diario Digital Cronio de El Salvador

La presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, reveló este miércoles que el FMLN y el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, tienen abiertos juicios de cuentas por el período de 2014.

“Hemos realizado un examen especial a gastos reservados de la Presidencia de 2014 pero la ley no me permite ahondar más en esto; sin embargo, puedo mencionarles que hay cinco hallazgos en estos y que han pasado a juicio de cuentas el cual determina si procede o no la determinación de responsabilidad”, afirmó Rivas.

“Ya hicimos un primer informe de gastos reservados periodo 2014, (caso expresidente @sanchezceren) el proceso sigue el curso legal, ya tiene hallazgo que ha hecho que pase a la etapa de fiscalización que es la sustanciación del juicio de cuentas”. @CarmenElenaRSV con @manu_Hechos pic.twitter.com/M5Y6ibCoXy — Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) February 12, 2020

De acuerdo con las investigaciones de la CCR, Sánchez Cerén enfrentará el juicio de cuentas porque se han encontrado irregularidades en el uso de los gastos reservados de la Presidencia. Mientras, el FMLN no ha logrado aclarar la captación de recursos que tuvo en las elecciones de 2014, año en que negoció con las pandillas para ganar la presidencia.

Cabe recordar que el ex presidente Sánchez Cerén, ya es investigado por la supuesta desviación de $10.2 hacia la Partida Secreta de Casa Presidencial. Las investigaciones detallan que Sánchez Cerén quitó varios millones a siete dependencias de CAPRES, entre estas las secretarías de Inclusión Social y Transparencia.

Con ello, los fondos al ser trasladados a la partida secreta, la Presidencia contó con más dinero del cual por mandato de ley no estuvo obligada a dar cuentas en que se gastó.