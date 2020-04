Policía verifica que supermercados cumplan ley seca en Mejicanos - Diario Digital Cronio de El Salvador

Raúl Melara, fiscal general de la República, advirtió esta mañana de miércoles, que ninguna alcaldía del país puede imponer toques de queda, y que hacerlo sería incurrir en un delito.

Las palabras del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), surgen ante el anuncio de algunas municipalidades de establecer esta medida como parte de las acciones para frenar la propagación del COVID-19 y así hacer cumplir la cuarentena domiciliar.

“Lo que no podemos permitir es que municipios establezcan toques de queda para las personas, eso no es constitucional, no es legal, y lo advertimos desde un inicio”, afirmó hoy Melara.

#VIDEO | “Un toque de queda no dictaminado por @AsambleaSV bajo un régimen de excepción es un acto arbitrario", asegura @MelaraRaul, fiscal general de @FGR_SV pic.twitter.com/vHAR3GzHKS — Diario Digital Cronio (@croniosv) April 22, 2020

Melara aclaró que los toques de queda solo pueden establecerse a través de un régimen de excepción, lo que “hoy por hoy no lo tenemos”, dijo.

Melara dijo que las alcaldías que en un dado momento anunciaron la restricción de circulación en horarios establecidos “gracias a Dios dieron marcha atrás” y ninguna ha implementado dicha medida, según el monitoreo de la FGR realizado hasta este día.

Así mismo, exhortó a la población a denunciar cualquier anomalía relacionada a este caso.

“Hacer un toque de queda es un delito, lo menos son actos arbitrarios, tómenlo en cuenta, no tomemos decisiones populistas y pongan en riesgo su libertad”, agregó.

