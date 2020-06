Policía captura a sujeto que estafó a una persona en una gasolinera de San Salvador - Diario Digital Cronio de El Salvador

Los habitantes de la comunidad Las Palmas reaccionaron indignados tras las declaraciones del jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, quien mostró estigma en sus declaraciones al decir que Las Palmas es un lugar conocido “por su alto nivel de peligrosidad”, dejando de lado a las personas que se esfuerzan por salir adelante honradamente.

Uno de los integrantes de la junta directiva de comunidad Las Palmas le exigió a Reyes que pida disculpas públicas, pues esa comunidad da muchos profesionales por lo que consideró sus declaraciones como irrespetuosas.

“Le pedimos, que por favor se retracte. Y en nombre de toda la comunidad Las Palmas que pida una disculpa pública, porque nosotros como comunidad le damos mucha gente profesional. Y no puede venir un sinvergüenza que se gasta el pisto del pueblo yéndose a mundiales para venir a hablar mal de la comunidad Las Palmas”, dijo el hombre, quien es parte de la junta directica de Las Palmas.

Por su parte, una de las jóvenes de dicha comunidad, quien también es parte de la junta directiva del lugar, le recordó a Reyes que en Las Palmas hay un cumulo de profesionales y no profesionales que luchan día a día con la “estigma” que declaraciones como las que él hizo le dan a sus habitantes, cerrándoles puertas laborales, pues muchos los discriminan solo por la zona donde viven.

“Es una declaración irresponsable porque él no conoce la realidad de Las Palmas. Durante años nosotros hemos luchado contra la estigmatización que lastimosamente Las Palmas tiene. Las Palmas no es un lugar peligroso como lo quiere plantear él. Se nos han cerrado tantas puertas a los profesionales por esa declaración, por ejemplo. Las Palmas ha parido médicos, ingenieros, arquitectos, maestros, licenciados en educación física. Hay mucha gente profesional, hay muchísima que no es profesional que es gente honrada que se gana el pan de cada día con el fruto de su frente. Así es como Las Palmas ha salido adelante”, dijo la joven tras las declaraciones de Reyes.

