Policía captura a alias "Macuto", pandillero acusado por tenencia ilegal de droga en San Martín - Diario Digital Cronio de El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, a través de una cadena nacional, dejó un claro mensaje a la ciudadanía en la coyuntura de la pandemia y las disidencias con diferentes sectores que vive el país: seguir luchando.

“A pesar de todo esto, las dos fuerzas políticas más grandes de la Asamblea Arena y el FMLN, que perdieron el gobierno las elecciones pasadas, luego de 30 años en el poder, aún conservan una gran parte de este, en el último reducto que les queda: La Asamblea Legislativa. Afirman que nos han dado de todo para combatir la pandemia, afirman que nos dieron 2 mil millones y luego mil millones de dólares. De todo ese dinero que dicen que han aprobado, el gobierno central no ha recibido un solo centavo. Les explico por qué: la Asamblea lo único que ha aprobado es la autorización para ir a buscar el dinero. De ese dinero, ya conseguimos una buena parte, a tasas aún abajo del 2% de interés, pero cuando vamos a la Asamblea a solicitar la ratificación para usar ese dinero para luchar contra la pandemia, ni siquiera nos reciben la propuesta. Por lo tanto, el gobierno central aún no recibe un solo centavo partido por la mitad, del dinero que tanto urge para salvaguardar la salud y la vida de nuestra gente”, aclaró el mandatario.

“El dinero alcanza cuando nadie roba. Pero

alguien puede decir entonces, ¿por qué están pidiendo más financiamiento? Pues por todo lo que se robaron en los últimos 30 años. Según un estudio del doctor Salvador Arias, los gobiernos de ARENA se robaron más de 37 mil millones de dólares. Sumémosle los 10 años del Frente, pues claro, el dinero alcanza cuando nadie roba, pero ellos ya se lo robaron” dijo el Presidente en la Cadena Nacional.

“Si uno pone en perspectiva todo esto, y lo ponemos en la balanza con todo lo que se está haciendo para combatir el COVID19: La remodelación de hospitales, los insumos, los bonos al personal del gobierno, paquetes alimenticios, el que seamos el país de Centroamérica que más prueba ha realizado, el bono solidario. Tomando en cuenta que no hemos recibido nada de la Asamblea Legislativa, se puede decir que hemos hecho casi un milagro con los pocos recursos con los que contamos para luchar contra esta emergencia.”

El mandatario también reclamó la actitud de algunos diputados de la Asamblea Legislativa: “¿Se imaginan todo lo que pudiéramos hacer con todo el dinero robado? Y no crean que se nos ha olvidado que tienen que devolver lo robado. Tal vez por eso se han unido y nos tienen tanto miedo.”

“Los diputados dicen que nos han dado todas las herramientas: Un estado de excepción que no prolongaron, una ley de cuarentena que ya no prolongarán, financiamiento que no ratificarán, y un estado de emergencia que dejaron vencer ayer a la media noche, por presiones de un grupo pequeño de empresarios, financistas de sus campañas o, agregó.

Un llamado a seguir luchando a pesar de los obstáculos

“A pesar de que nos siguen quitando todas las herramientas para combatir esta emergencia, nosotros seguiremos luchando con lo poco que tenemos. Seguiremos buscando herramientas legales para salvaguardar la salud y la vida de nuestro pueblo. Por eso, decidimos decretar un estado de emergencia desde la Presidencia de la República. Desde hace varios días se ha estado discutiendo si los diputados aprobarían o no la renovación del decreto de Emergencia Nacional.

Sabían que vencía ayer a las 12 de la noche. Sabían que la emergencia real continúa, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Sabían que necesitamos esas herramientas para combatir la pandemia. Sin embargo, la mayoría de diputados decidió no renovarla.

No lo renovaron. A pesar de que todos los países del mundo han declarado Estado de Emergencia para luchar contra el COVID19.

El Salvador se convertiría, según la mayoría de diputados, en el primer país del mundo que mata al coronavirus por decreto legislativo, al declarar que no estamos en una Emergencia Nacional.

Ahora dicen que lo que estamos haciendo es inconstitucional. Que un presidente no puede decretar una emergencia, aún cuando los diputados se niegan a hacerlo. Aún cuando todos los expresidentes lo han hecho. Qué nefasto precedente dejarían si nos quitan esta herramienta, tal como nos quitaron las demás. La próxima vez que haya una tormenta, un huracán, un terremoto, una erupción volcánica, otra pandemia, el ejecutivo no podrá decretar emergencia, porque debe esperar a la siguiente plenaria.

No hace falta tener mucho sentido común para entender que lo que pretenden hacer es ridículo. Pero sí, esta es la clase política salvadoreña, defendiendo su último reducto del poder, que empezaron a perder desde el 1 de junio del año pasado.

A ellos les recuerdo el mensaje que dimos como pueblo en la toma de posesión:

Nuestro país va a avanzar, no existe ninguna duda de eso. Porque cada uno de nosotros se encargará de que se haga realidad. Los 10 millones de salvadoreños, que viven dentro y fuera de nuestro El Salvador, empujaremos juntos hacia adelante. Se acabaron los tiempos donde un grupo jalaba para la izquierda y otro jalaba para la derecha. Los lados se acabaron. Ahora todos juntos empujaremos hacia el futuro.”

Una remembranza de su toma de posesión

“También les recuerdo el juramento que hicimos como pueblo el primero de junio de defender el amplio mandato que tenemos para cambiar este país:

De no dejar que los mismos de siempre nos condenen a lo mismo de siempre. Que no digan que hoy cambiaron y que hoy van a hacer las cosas distintas. Ellos no cambiarán y eso el pueblo lo sabe.

Ese día juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante.

Ese día juramos defender lo conquistado el 3 de febrero.

Ese día juramos que cambiaremos nuestro país, contra todo obstáculo, contra todo enemigo, contra toda barrera, contra todo muro.

Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo, para poder cambiar El Salvador.”

Una lucha sin las herramientas necesarias

“Nos han quitado todas las herramientas para combatir esta pandemia, de todas maneras, vamos a seguir luchando debido a ese juramento que hicimos en la toma de posesión. Por más difícil que sea, por más barreras que nos impongan, por más difícil que vuelva la situación. Cueste lo que cueste, su presidente luchará junto a ustedes.

Que Dios nos ilumine. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a nuestra patria El Salvador.” dijo Bukele, al tiempo que lamentó que los diputados de la Asamblea Legislativa (AL) no hayan asistido al llamado al diálogo.

