Pese a pérdida millonaria por cierre de espacios culturales, ministra pide no convocar a actividades en vacaciones

La ministra de Cultura, Suecy Callejas, brindó este día, una conferencia de prensa en el auditorio del Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. Guzmán” para brindar detalles sobre la crisis del COVID-19 y sus afectaciones en el tema cultural y artístico.

En primera instancia, la ministra detalló que debido a la pandemia, son entre $1.5 y $1.8 millones los que se han dejado de percibir en la cartera de estado que representa, debido al cierre de espacios culturales; y que han suspendido el pago que reciben de los arrendarios. “A ninguno se les ha cobrado por la situación (el coronavirus)”, detalló.

Sin embargo, la ministra también explicó que pese a la pandemia, se están realizando algunas actividades virtuales a fin de no perder la participación y conocimiento cultural en la sociedad salvadoreña.

Detalló que actualmente cuentan con más de 180 recursos culturales en línea, y que siguen atendiendo en línea a los alumnos del CENAR, el Sistema de Coro y Orquestas, la Escuela Nacional de Danza y el Coro Patrimonial.

La ministra también reveló que tienen recorridos virtuales del Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán, de parques arqueológicos y teatros y otros “con aportes del ITCA y de la Universidad Andrés Bello, en San Miguel.

Y agregó que han dispuesto recursos culturales y virtuales y una programación cultural transmitida a través de Canal 10. “El programa “Cine Libertad” será transmitido el 8.8.2020 a las 8 p.m., un documental de Roque Dalton.

Asimismo, la funcionaria hizo el llamado a la población salvadoreña a quedarse en casa durante las vacaciones de agosto, para evitar aumentar los contagios por coronavirus en El Salvador.

“Al inicio de la cuarentena tuvimos visitantes (en sitios culturales), pero hoy ya no. Llamo a ser responsables y no convocar actividades (culturales o recreativas). No es responsable convocar actividades turísticas”, reiteró.

La titular de cultura hizo un llamamiento a gestores culturales y artísticos, así como a empresarios del rubro turístico a abstenerse de realizar eventos, puesto que sería irresponsable congregar personas debido al riesgo de propagar el virus.