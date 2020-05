Personas del centro de contención de Ciudad Delgado son trasladados a Morazán - Diario Digital Cronio de El Salvador

Un grupo de personas retenidas en un centro de contención de Nuestra Señora de Montecarmelo, en Ciudad Delgado, fueron trasladados este jueves hacia el departamento de Morazán, lejos de sus familias, luego de que se hubieran declarado en huelga de hambre, y tras denunciar que llevan más de 40 días de estar detenidos.

En un video compartido en redes sociales, las personas (hombres y mujeres) dijeron estar siendo “secuestrados” por las autoridades y lanzaron un llamado de auxilio para dar a conocer el drama que están viviendo.

Según explicaron, en este periodo, el personal de Salud les ha aplicado 4 pruebas y hasta ahora no han sido notificados de los resultados, por lo que exigieron se les dieran a conocer.

“Desde este momento culpamos al Gobierno de El Salador y al Ministro de Salud por todos los atropellos que nos están haciendo a los derechos humanos. Aquí nadie, ninguno va a comer”, dijeron en señal de protesta, a la vez que pidieron ser devueltos a sus hogares.

Asimismo, dijeron que la Sala de lo Constitucional ha emitido algunas resoluciones a favor de algunos de los detenidos, pero el gobierno no ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. En vez de ello, afirmaron, la UMO de la PNC ha llegado a intimidarlos.

“Aquí la UMO no ha venido hallar palos, no ha venido hallar gente fuera del recinto, aquí no han venido hallar nada; simple y sencillamente han venido a amedrentarnos para que nosotros no exijamos nuestros derechos como ciudadanos que tenemos”, dijo uno de los denunciantes.

DENUNCIA!!!! A las personas que tenian en detención ilegal en Montecarmelo, y que estaban en HUELGA DE HAMBRE, #BukeleDictador ha ordenado que sean llevados a Morazán para que no denuncien la violación a sus derechos! #DespiertaElSalvador pic.twitter.com/UqcGFYwDUo — Jhon Galt (@ElLibertarioSv) May 22, 2020

