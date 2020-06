Periodista deportivo Joel Cañas confiesa lamentable noticia: “Amigos, he decidido informarles que he resultado positivo a COVID-19″

“Amigos, he decidido informarles que he resultado positivo a COVID-19. Lo hago público en nombre de las personas que se encuentran librando esta lucha en secreto y en honor a las personas que no pudieron ganar esta dura batalla”.

Dicha declaración es del periodista deportivo Joel Cañas, de Canal 33, quien informó este viernes a través de su cuenta de Twitter, que dio positivo al coronavirus. Aunque también aclaró que hasta este momento su estado es estable

El pasado martes, el Canal 33 informó que 24 de sus empleados habían dado positivo al coronavirus tras una serie de rumores que circulaban en redes sociales.

“Mi estado en este momento es estable, al parecer soy asintomático, aunque perdí el sentido del gusto y tal vez un poco el olfato. Sin embargo, puedo confirmar que la mente juega un papel muy importante en todo esto y es justo la que no debe ser derrotada”, agregó Cañas.

Aprovecho para mostrar mis condolencias a todas aquellas familias que han perdido a un ser querido en medio de este caos mundial. También para hacerles llegar ánimo a los que se encuentran luchando en cuerpo y alma contra la pandemia. — Joel Cañas (@JoelCanasTV) June 26, 2020

Joel Cañas, también se desempeña como analista en el programa “La Cantera” de Radio YSKL. Según confirmó, desde su casa está cumpliendo con la cuarentena pero eso le limita a seguir cumpliendo con sus labores como periodista deportivo.

“Quiero agradecer a todo el personal de primera línea, se han fajado como nunca y seguro tendrán su recompensa. Termino agradeciendo a mi casa Canal 33 por el apoyo y el esfuerzo que han hecho para evitar un descontrol en esta situación. Y como me dijeron hace poco: ¡Hay Rojo para rato!”, cerró con optimismo en su cuenta de Twitter.