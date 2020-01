Patrulla fronteriza de El Salvador, instala moderno sistema de drones en las zonas fronterizas y principales puntos ciegos - Diario Digital Cronio de El Salvador

La patrulla fronteriza de El Salvador, ha instalado un moderno sistema de drones en las zonas fronterizas y principales puntos ciegos de la región, con el objetivo de identificar cualquier acción que atente contra la seguridad nacional del Estado salvadoreño.

“Nuestros oficiales de Migración y nuestras patrullas migratorias están listos para vigilar nuestras fronteras, cuidando que no entre quién no debe y que no salga quien la debe”, explicó el director de la Dirección General de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, respecto a la utilización de estos dispositivos electrónicos.

Nuestros ofíciales de @migracion_sv y nuestras patrullas migratorias están listos para vigilar nuestras fronteras, cuidando que no entre quién no debe y que no salga quien la debe. pic.twitter.com/oWYDn8WQUD — Ricardo Cucalón (@R_Cucalon) January 18, 2020

Cabe mencionar, que la patrulla fronteriza se ha modernizado, misma que fue creada con la llegada del presidente, Nayib Bukele al poder por un acuerdo con el Secretario Interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, Kevin McAleenan.

El funcionario norteamericano durante sus visitas a El Salvador ha buscado consolidar acuerdos que permitan frenar la migración a EE.UU. por lo que este sistema será un gran aporte en el tema.