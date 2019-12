Padres de astronauta salvadoreño muestran su felicidad al saber que su hijo fue elegido para viajar al espacio - Diario Digital Cronio de El Salvador

El nicaragüense Mauricio Funes Cartagena criticó este domingo al Presidente Nayib Bukele por cenar cangrejos con el embajador de EEUU.

“Yo no digo que un Presidente no tenga derecho a cenar en un buen restaurante, a menos que haya hecho votos de pobreza que no es el caso de Nayib. Pero tener el descaro de exhibirse en medio de una ola de despidos injustificados de empleados públicos es demasiada mezquindad”, afirmó Funes en su cuenta de Twitter.

Usuario en redes sociales criticaron el twitter del nicaragüense, quién se esconde en dicho país centroamericano para no enfrentar los cargos por lo que se le acusa.

Yo no digo que un Presidente no tenga derecho a cenar en un buen restaurante, a menos que haya hecho votos de pobreza que no es el caso de Nayib. Pero tener el descaro de exhibirse en medio de una ola de despidos injustificados de empleados publicos es demasiada mezquindad pic.twitter.com/v88ca91zjf — Mauricio Funes (@FunesCartagena) December 22, 2019

El exmandatario salvadoreño está acusado de varios delitos de corrupción durante su administración presidencial , que corresponde desde el 2009 hasta el 2014.

Desde que Bukele asumió la presidencia de la República, Funes ha subido el tono de sus ataques y reproches contra el mandatario.

Desde septiembre de 2016, Funes y su núcleo familiar se encuentran residiendo en Nicaragua, bajo la protección del gobierno de Daniel Ortega. Su permanencia allá tiene el respaldo del FMLN que le aconsejó no regresar al país para no ser enjuiciado por desfalcar $350 millones de fondos públicos durante su mandato.